الأربعاء 2025-09-24 09:39 ص
 

البيت الأبيض يدعو لفصل أي شخص تسبّب بتوقّف السلّم الكهربائي قبل إلقاء ترامب لخطابه

الرئيس الأميركي دونالد ترامب والسيدة الأولى ميلانيا ترامب يصعدان على سلّم في مقر الأمم المتحدة في مدينة نيويورك
الرئيس الأميركي دونالد ترامب والسيدة الأولى ميلانيا ترامب يصعدان على سلّم في مقر الأمم المتحدة في مدينة نيويورك
 
الأربعاء، 24-09-2025 08:12 ص
الوكيل الإخباري-   دعت المتحدثة باسم البيت الأبيض، يوم الثلاثاء، إلى "فصل فوري" لأي شخص قد يكون تسبّب في توقّف مفاجئ للسُّلّم الكهربائي لدى وصول الرئيس دونالد ترامب إلى مقرّ الأمم المتحدة في نيويورك.اضافة اعلان


وجاء في منشور للمتحدثة باسم البيت الأبيض، كارولاين ليفيت، على منصة "إكس":
"إذا قام شخص ما في الأمم المتحدة عمدًا بإيقاف السلم الكهربائي عندما استخدمه الرئيس والسيدة الأولى، فيجب فصله فورًا وفتح تحقيق."

وقال المتحدث باسم الأمم المتحدة، ستيفان دوجاريك، في تصريح لوكالة "فرانس برس":
"إن شخصًا كان أمام الرئيس فعّل عن غير قصد آلية الأمان"، لافتًا إلى أن السلّم أُعيد تشغيله لاحقًا.

وقبل إلقائه كلمته في الجمعية العامة للأمم المتحدة، صعد ترامب خلف زوجته ميلانيا على سلّم كهربائي سرعان ما توقّف.

وحافظ الرئيس والسيدة الأميركية الأولى على توازنهما، ثم صعدا السُّلّم يدويًا.

وقد سبّبت الحادثة انزعاجًا كبيرًا لترامب، الذي يُبدي حساسية كبرى تجاه أي خلل خلال إطلالاته العلنية.

وفي كلمته، قال ترامب:
"شيئان قدّمتهما الأمم المتحدة لي هما سلّم كهربائي سيئ، وشاشة تلقين سيئة"، في إشارة إلى حادثة تقنية وقعت قبيل خطابه.

وبهذا الصدد، قال المتحدث باسم المنظمة:
"لا تعليق لدينا، لأن شاشة التلقين الخاصة بالرئيس الأميركي يديرها البيت الأبيض."
 
 
