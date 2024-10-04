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الجيش الإسرائيلي: مؤشرات متزايدة على مقتل هاشم صفي الدين

رئيس المجلس التنفيذي لحزب الله هاشم صفي الدين
رئيس المجلس التنفيذي لحزب الله هاشم صفي الدين
الجمعة، 04-10-2024 10:57 م

الوكيل الإخباري-   قالت إذاعة الجيش الإسرائيلي إن هناك مؤشرات متزايدة على أن رئيس المجلس التنفيذي لحزب الله هاشم صفي الدين قد قُتل في غارة شنها الطيران الحربي الإسرائيلي على الضاحية الجنوبية لبيروت أمس الخميس.

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ونقلت هيئة البث الإسرائيلية أن التقديرات تشير إلى أن صفي الدين أصيب في الغارة التي استهدفته مساء أمس الخميس في لبنان "ولكن لا توجد تأكيدات بشأن مصيره".


وتردد اسم هاشم صفي الدين، المولود عام 1964، مؤخراً كخليفة محتمل لأمين عام حزب الله حسن نصر الله، الذي اغتالته إسرائيل في 27 سبتمبر/أيلول الماضي.


وينتمي صفي الدين إلى عائلة شيعية معروفة في المجالين السياسي والديني، إذ خرج منها سياسيون وعلماء في المذهب الشيعي.


ومما يلفت في علاقة صفي الدين بنصر الله، إضافة إلى كونه ابن خالته، التشابه بينهما في الشكل والصوت والهيئة وحتى في النطق.


وفي السياق ذاته، نقلت إذاعة الجيش الإسرائيلي أن مسؤول الاستخبارات في حزب الله كان أيضاً في المخبأ الذي قُصف أمس الخميس، ولم يُعرف مصيره.


ومنذ 23 سبتمبر/أيلول الماضي، تشن إسرائيل غارات دموية على لبنان أسفرت عن سقوط نحو ألفي قتيل وآلاف الجرحى.

 
gnews

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