الجيش اللبناني: انسحاب القوات الإسرائيلية من القنطرة وعدشيت القصير ووادي الحجير

الوكيل الإخباري- أعلن الجيش اللبناني في بيان عن انسحاب القوات الإسرائيلية من مناطق القنطرة وعدشيت القصير ووادي الحجير في الجنوب التي توغلت فيها صباح اليوم بشكل مفاجئ.

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وجاء في البيان "في ما يتعلق بتوغُّل قوات تابعة للعدو الإسرائيلي في القنطرة وعدشيت القصير ووادي الحجير- الجنوب، وبعد سلسلة اتصالات أجرتها اللجنة الخماسية للإشراف على اتفاق وقف إطلاق النار، انسحبت هذه القوات من مناطق في البقعة المذكورة، فيما عمل الجيش على إزالة سواتر ترابية كانت قد أقامتها لإغلاق إحدى الطرق في وادي الحجير، وأعاد فتح الطريق.