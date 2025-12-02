الثلاثاء 2025-12-02 10:20 ص

الشرع يهاتف بالفيديو منتخب سوريا بعد فوزه على تونس بكأس العرب 2025

الشرع يهاتف بالفيديو منتخب سوريا بعد فوزه على تونس بكأس العرب 2025
منتخب سوريا
الثلاثاء، 02-12-2025 09:33 ص

الوكيل الإخباري-   أجرى الرئيس السوري أحمد الشرع مكالمة فيديو مع بعثة منتخب سوريا لكرة القدم، مهنئا اللاعبين والجهاز الفني بعد فوزهم المهم على منتخب تونس 1-0، ضمن بطولة كأس العرب 2025 في قطر.

اضافة اعلان

 

وحقق المنتخب السوري فوزا مهما على تونس بنتيجة 1-0 ضمن المجموعة الأولى التي تضم قطر وفلسطين.
ووصف الشرع هذا الفوز بأنه "إنجاز كبير يعكس روح الانتماء الوطني والمثابرة لدى اللاعبين"، مشيدا بالتزامهم وأدائهم المتميز.

ودعاهم لمواصلة تقديم مستويات قوية في المباريات القادمة، مؤكدا أن النجاحات على الملاعب تعكس صورة إيجابية عن سوريا وتعزز الوحدة الوطنية.

 

 
 


gnews

أحدث الأخبار

النابلسي: ما يحدث في امانة عمان لا يصدقه عقل

أخبار محلية النابلسي: ما يحدث في امانة عمان لا يصدقه عقل

تعبيرية

أسواق ومال ارتفاع الاحتمالات بشأن خفض الفائدة الأميركية

إطلاق بطاقات التأمين الحكومي للعلاج في مركز الحسين للسرطان

أخبار محلية إطلاق بطاقات التأمين الحكومي للعلاج في مركز الحسين للسرطان

الوكيل الإخباري- أعلنت شركة توزيع الكهرباء أنها ستضطر آسفة إلى فصل التيار الكهربائي عن عدد من المناطق في محافظة الكرك (مغذي العمرو)، اليوم الثلاثاء الموافق 2/12/2025، وذلك بهدف تنفيذ أعمال صيانة على

أخبار محلية فصل الكهرباء من الـ 10 صباحا والى 4 عصرا عن مناطق في المملكة -أسماء

الشرع يهاتف بالفيديو منتخب سوريا بعد فوزه على تونس بكأس العرب 2025

عربي ودولي الشرع يهاتف بالفيديو منتخب سوريا بعد فوزه على تونس بكأس العرب 2025

إصابة إسرائيليين بجروح طفيفة في عملية طعن

فلسطين إصابة إسرائيليين بجروح طفيفة في عملية طعن

مبنى مجلس النواب

شؤون برلمانية لجان نيابية تواصل اجتماعاتها الثلاثاء

تعبيرية

اقتصاد محلي تعرف على أسعار الخضار والفواكه في السوق المركزي اليوم



 
 





الأكثر مشاهدة