الشرع يهاتف بالفيديو منتخب سوريا بعد فوزه على تونس بكأس العرب 2025

ووصف الشرع هذا الفوز بأنه "إنجاز كبير يعكس روح الانتماء الوطني والمثابرة لدى اللاعبين"، مشيدا بالتزامهم وأدائهم المتميز.
ودعاهم لمواصلة تقديم مستويات قوية في المباريات القادمة، مؤكدا أن النجاحات على الملاعب تعكس صورة إيجابية عن سوريا وتعزز الوحدة الوطنية.
