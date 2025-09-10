الأربعاء 2025-09-10 12:16 م
 

الصين تدين الهجوم الإسرائيلي على الدوحة

الصين تدين الهجوم الإسرائيلي على الدوحة
ارشيفية
 
الأربعاء، 10-09-2025 10:19 ص
الوكيل الإخباري-   أدانت وزارة الخارجية الصينية بشدة الغارة الإسرائيلية على الدوحة، وأعربت عن معارضتها لانتهاك إسرائيل سيادة أراضي قطر.اضافة اعلان


وأضافت أنها تشعر بقلق بالغ إزاء التصعيد المحتمل الذي قد تؤدي إليه الضربة، وحثّت من وصفتهم بـ"الدول الكبرى" على الاضطلاع بدورٍ بنّاء في تخفيف التوتر الإقليمي.
 
 
