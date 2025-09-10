الصين تدين الهجوم الإسرائيلي على الدوحة

10:19 ص

⏹ ⏵ https://www.alwakeelnews.com/story/745547 تم نسخ الرابط

الوكيل الإخباري- أدانت وزارة الخارجية الصينية بشدة الغارة الإسرائيلية على الدوحة، وأعربت عن معارضتها لانتهاك إسرائيل سيادة أراضي قطر. اضافة اعلان





وأضافت أنها تشعر بقلق بالغ إزاء التصعيد المحتمل الذي قد تؤدي إليه الضربة، وحثّت من وصفتهم بـ"الدول الكبرى" على الاضطلاع بدورٍ بنّاء في تخفيف التوتر الإقليمي.