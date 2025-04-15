الغارديان: إيران ترفض نقل مخزونها من اليورانيوم المخصب إلى دولة ثالثة

وانعقدت جولة مفاوضات أولية في مسقط بمشاركة وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي والمبعوث الأمريكي الخاص ستيف ويتكوف، حيث تمحورت النقاشات حول هذه القضية التي تشكل أحد أكبر عوائق التوصل لاتفاق.
وحسب صحيفة "الغارديان" فإن إيران تصر على الاحتفاظ بمخزونها النووي الذي تراكم خلال السنوات الأربع الماضية على أراضيها، تحت إشراف الوكالة الدولية للطاقة الذرية. وترى طهران في هذا المطلب ضمانة ضد أي انسحاب أمريكي مفاجئ من أي اتفاق مستقبلي، على غرار ما حدث عام 2018 عندما ألغى الرئيس دونالد ترامب اتفاقية 2015 التي أبرمها سلفه أوباما.
ويحذر الجانب الإيراني من أن نقل المخزون النووي للخارج قد يعرضه للخطر في حال انسحبت واشنطن لاحقاً من الاتفاق، مما سيجبر طهران على البدء من الصفر في عملية التخصيب مجدداً. وجرت معظم المباحثات عبر الوساطة العمانية، مع بعض اللقاءات المباشرة بين الطرفين.
وفي تطور لافت، وافقت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني على استضافة الجولة القادمة من المفاوضات في روما يوم السبت المقبل، في خطوة تفسر على أنها محاولة أمريكية لتجاوز الدول الأوروبية الكبرى (فرنسا-ألمانيا-بريطانيا) التي قادت المفاوضات السابقة. ومن المقرر أن يشارك نائب الرئيس الأمريكي جيه دي فانس في هذه المحادثات.
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