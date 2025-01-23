الكرملين يعلن استعداده للحوار مع ترمب بشأن أوكرانيا والعلاقات بين البلدين

وقال الناطق باسم الكرملين، دميتري بيسكوف خلال مؤتمر صحفي :"ردا على تهديدات دونالد ترامب الأربعاء بفرض عقوبات جديدة على روسيا إذا لم تتوصل إلى حل النزاع مع أوكرانيا بسرعة، لا نرى أي شيء جديد، نحن مستعدون للحوار، على مبدأ المساواة والاحترام المتبادل".
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