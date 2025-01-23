الكرملين يعلن استعداده للحوار مع ترمب بشأن أوكرانيا والعلاقات بين البلدين

الوكيل الإخباري- أعلنت الرئاسة الروسية "الكرملين"، اليوم الخميس، عن استعداد روسيا للحوار مع الرئيس الأميركي دونالد ترامب بشأن العديد من القضايا والعلاقات بين البلدين وحل النزاع الأوكراني.

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