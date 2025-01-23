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الكرملين يعلن استعداده للحوار مع ترمب بشأن أوكرانيا والعلاقات بين البلدين

مبنى الكرملين
الكرملين
الخميس، 23-01-2025 07:05 م

الوكيل الإخباري-   أعلنت الرئاسة الروسية "الكرملين"، اليوم الخميس، عن استعداد روسيا للحوار مع الرئيس الأميركي دونالد ترامب بشأن العديد من القضايا والعلاقات بين البلدين وحل النزاع الأوكراني.

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وقال الناطق باسم الكرملين، دميتري بيسكوف خلال مؤتمر صحفي :"ردا على تهديدات دونالد ترامب الأربعاء بفرض عقوبات جديدة على روسيا إذا لم تتوصل إلى حل النزاع مع أوكرانيا بسرعة، لا نرى أي شيء جديد، نحن مستعدون للحوار، على مبدأ المساواة والاحترام المتبادل".

 
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