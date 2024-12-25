 
الأربعاء 2024-12-25 01:14 م
 

بعد مواجهات مع السكان.. القوات الإسرائيلية تنسحب من قرية بسوريا

من التوغل الإسرائيلي في القنيطرة بسوريا
من التوغل الإسرائيلي في القنيطرة بسوريا
الأربعاء، 25-12-2024 12:44 م
الوكيل الإخباري-   لا تزال الأوضاع في سوريا تفرض نفسها على المشهد العام بعد سقوط نظام الرئيس السوري بشار الأسد، وتوغل القوات الإسرائيلية في المنطقة العازلة.اضافة اعلان


وأفادت تقارير صحفية، اليوم الأربعاء، بانسحاب القوات الإسرائيلية بعد مواجهات مع سكان قرية الدواية بريف القنيطرة جنوب سوريا، وذلك بعد وقوع إصابتين بريف القنيطرة جراء إطلاق نار من قبل القوات الإسرائيلية المتوغلة في المنطقة.

وكانت كاميرات وسائل الإعلام قد رصدت، أمس الثلاثاء، عمليات توغل جديدة نفذتها القوات الإسرائيلية في منطقة سد المنطرة بالقنيطرة جنوب سوريا.

وكشفت التقارير الصحفية بأن القوات الإسرائيلية اتخذت من هذه المنطقة نقطة عسكرية لها، ورصدت الكاميرا المكان الذي يتموضع فيه الإسرائيليون بالمنطقة.

كما أشار إلى أن القوات الإسرائيلية توغلت في الأراضي السورية بعمق يصل إلى 7 كلم مع وضع حواجز تمنع الدخول والخروج من الأماكن التي تخضع حالياً لسيطرتهم.

العربية
 
gnews

أحدث الأخبار

محطة محروقات

خاص بالوكيل توضيح حول اسعار المحروقات في الاردن الشهر القادم

ا

عربي ودولي مستشار ترامب السابق: ترامب سيقود العالم نحو أزمة عالمية كبيرة

جانب من التكريم

أخبار محلية الجامعة الأردنية تمنح جائزة الموظف المتميز لعام 2024 للمهندس محمد عربيات

من التوغل الإسرائيلي في القنيطرة بسوريا

عربي ودولي بعد مواجهات مع السكان.. القوات الإسرائيلية تنسحب من قرية بسوريا

تعبيرية

أخبار محلية شركة الكهرباء للأردنيين: اضبطوا سخان المياه على هذه الدرجة لتجنب مضاعفة الفاتورة

ا

أسواق ومال ارتفاع إمدادات الغاز الروسي إلى أوروبا رغم العقوبات

الدمار في مدينة النبطية- جنوب لبنان

عربي ودولي الأرقام النهائية لأضرار العدوان الإسرائيلي على لبنان

تعبيرية

فيديو منوع هذا ما يحدث لجسمك عند شرب الحليب قبل النوم في الشتاء



 




الأكثر مشاهدة