بعد مواجهات مع السكان.. القوات الإسرائيلية تنسحب من قرية بسوريا

وأفادت تقارير صحفية، اليوم الأربعاء، بانسحاب القوات الإسرائيلية بعد مواجهات مع سكان قرية الدواية بريف القنيطرة جنوب سوريا، وذلك بعد وقوع إصابتين بريف القنيطرة جراء إطلاق نار من قبل القوات الإسرائيلية المتوغلة في المنطقة.
وكانت كاميرات وسائل الإعلام قد رصدت، أمس الثلاثاء، عمليات توغل جديدة نفذتها القوات الإسرائيلية في منطقة سد المنطرة بالقنيطرة جنوب سوريا.
وكشفت التقارير الصحفية بأن القوات الإسرائيلية اتخذت من هذه المنطقة نقطة عسكرية لها، ورصدت الكاميرا المكان الذي يتموضع فيه الإسرائيليون بالمنطقة.
كما أشار إلى أن القوات الإسرائيلية توغلت في الأراضي السورية بعمق يصل إلى 7 كلم مع وضع حواجز تمنع الدخول والخروج من الأماكن التي تخضع حالياً لسيطرتهم.
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