بيان صادر عن السفارة الأمريكية في قطر

الوكيل الإخباري- أصدرت السفارة الأمريكية في قطر بيانا قالت فيه إنها اطلعت على تقارير عن هجمات صاروخية في الدوحة، وأعلنت على إثرها تعليمات لرعاياها بالبقاء في أماكنهم، ومتابعة حسابها الرسمي على منصة "إكس".

