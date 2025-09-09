بيان صادر عن السفارة الأمريكية في قطر

وكانت استهدفت إسرائيل وفد حركة حماس المتواجد في العاصمة القطرية، في غارة أثناء اجتماع لمناقشة مقترح ترامب الأخير.
