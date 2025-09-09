الثلاثاء 2025-09-09 07:41 م
 

بيان صادر عن السفارة الأمريكية في قطر

الوكيل الإخباري- أصدرت السفارة الأمريكية في قطر بيانا قالت فيه إنها اطلعت على تقارير عن هجمات صاروخية في الدوحة، وأعلنت على إثرها تعليمات لرعاياها بالبقاء في أماكنهم، ومتابعة حسابها الرسمي على منصة "إكس".

وكانت استهدفت إسرائيل وفد حركة حماس المتواجد  في العاصمة القطرية، في غارة أثناء اجتماع لمناقشة مقترح ترامب الأخير.

 
 
