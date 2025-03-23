بيسكوف: آخر اتصال بين بوتين وترامب كان من أطول المحادثات في التاريخ

وعلق بيسكوف على القول إن هذه كانت أطول محادثة بين زعماء روسيا والولايات المتحدة. وأكد أن "هذه المحادثة كانت في الواقع واحدة من أطول المحادثات بين رئيسي دولتين من حيث المدة".
وبالنسبة للقاء الشخصي بين الرئيسين، أشار ممثل الكرملين إلى أن الموضوع يتطلب تحضيرا دقيقا ويجب أن تسبقه مفاوضات فنية معقدة.
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