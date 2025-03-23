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بيسكوف: آخر اتصال بين بوتين وترامب كان من أطول المحادثات في التاريخ

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أرشيفية
 
الأحد، 23-03-2025 01:51 م

الوكيل الإخباري- استمرت المحادثة الهاتفية الأخيرة بين الرئيسين فلاديمير بوتين ودونالد ترامب نحو ساعتين، لكن هذا حساب مشروط، لأن مدة المكالمة تشمل أيضا التحقق من جودة الاتصال والترجمة، أفاد بذلك المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف.

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وقال في حديث خلال البرنامج التلفزيوني "موسكو الكرملين بوتين" للصحفي المشهور بافيل زاروبين: "عادة تبدأ المحادثات الهاتفية بالاتصال ووصل الهاتفين: اختبار جودة الصوت، واختبار صوت المترجم، لأن كلمات الرئيسين المشاركين في الحديث تترجم في كلا الاتجاهين. وبشكل عام، إذا أخذنا بالحسبان وقت الترجمة، فستجد أنها استغرقت حوالي ساعتين".


وعلق بيسكوف على القول إن هذه كانت أطول محادثة بين زعماء روسيا والولايات المتحدة. وأكد أن "هذه المحادثة كانت في الواقع واحدة من أطول المحادثات بين رئيسي دولتين من حيث المدة".


وبالنسبة للقاء الشخصي بين الرئيسين، أشار ممثل الكرملين إلى أن الموضوع يتطلب تحضيرا دقيقا ويجب أن تسبقه مفاوضات فنية معقدة.

 

RT

 
 
gnews

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