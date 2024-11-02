ترامب أم هاريس؟.. أيهما أخطر على روسيا ولماذا؟

لكن ميلوفيدوف حذر من أن هناك فروقا دقيقة بين المرشحين، وأضاف: "الفرق الأساسي هو أن ترامب شخص أقل قابلية للتنبؤ به بكثير. فهو شخص من قبيل "كلام كالعسل وفعل كالشوك". فبينما تفصح هاريس (عن عدائها لروسيا) علنا، يخفيه ترامب بتصريحات مجاملة، ربما على أمل تهدئة يقظتنا. لذلك هو أكثر خطورة".
وأشار الأكاديمي إلى أنه بالنسبة لروسيا، فإن مكر ترامب وخطورته يكمنان في أنه يخلق في خطاباته الانتخابية روايات إيجابية قد تطرب أذن البعض في موسكو، لكن هذه مجرد كلمات، أما في الواقع، فإن ترامب يسعى دائما إلى اتباع خط الهيمنة وإخضاع الطرف الآخر، هذا هو أسلوبه".
ولفت ميلوفيدوف إلى أن ترامب قد توعد في أحد خطاباته الأخيرة بأنه سيعاقب أولئك الذين لا يدفعون بالدولار ويحاولون التخلي عنه في تعاملاتهم، وخلص الأكاديمي قائلا: "هكذا تصبح رغبة روسيا في التخلي عن الدولار في ظل العقوبات سببا للموقف العدائي من جانب أحد المرشحين للرئاسة الأمريكية".
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