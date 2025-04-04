ترامب: إدارتي قريبة جدا من التوصل إلى اتفاق بشأن تيك توك قبل الموعد النهائي

وخلال حديث مع صحافيين على متن الطائرة التي تقله إلى فلوريدا (جنوب)، أشار الرئيس الأميركي إلى وجود مستثمرين "متعددين".
في 19 كانون الثاني، دخل حيّز التنفيذ قانون أميركي يأمر الفرع الأميركي لتطبيق تيك توك بفسخ ارتباطه بشركته الصينية الأم "بايت دانس" تحت طائلة حظر المنصة في الولايات المتحدة، وذلك على خلفية مخاوف من إمكان تجسس بكين على أميركيين أو تأثيرها سرا في الرأي العام الأميركي.
ومع توليه الرئاسة في 20 كانون الثاني، جمّد ترامب العمل بالقانون ومنح "بايت دانس" مهلة 75 يوما، قابلة للتمديد، لبيع أنشطتها الأميركية. وتنقضي هذه المهلة في 5 نيسان.
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