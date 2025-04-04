الجمعة 2025-04-04 03:44 ص
 

ترامب: إدارتي قريبة جدا من التوصل إلى اتفاق بشأن تيك توك قبل الموعد النهائي

شعار تيك توك
شعار تيك توك
 
الجمعة، 04-04-2025 02:10 ص
الوكيل الإخباري-   أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب الخميس، أن إدارته "اقتربت جدا" من التوصل إلى اتفاق مع "مجموعة جيدة جدا" من المستثمرين بشأن تيك توك، وذلك قبل موعد نهائي حددته الولايات المتحدة لمنصة الفيديو الصينية لتغيير ملكيتها.اضافة اعلان


وخلال حديث مع صحافيين على متن الطائرة التي تقله إلى فلوريدا (جنوب)، أشار الرئيس الأميركي إلى وجود مستثمرين "متعددين".

في 19 كانون الثاني، دخل حيّز التنفيذ قانون أميركي يأمر الفرع الأميركي لتطبيق تيك توك بفسخ ارتباطه بشركته الصينية الأم "بايت دانس" تحت طائلة حظر المنصة في الولايات المتحدة، وذلك على خلفية مخاوف من إمكان تجسس بكين على أميركيين أو تأثيرها سرا في الرأي العام الأميركي.

ومع توليه الرئاسة في 20 كانون الثاني، جمّد ترامب العمل بالقانون ومنح "بايت دانس" مهلة 75 يوما، قابلة للتمديد، لبيع أنشطتها الأميركية. وتنقضي هذه المهلة في 5 نيسان.
 
gnews

أحدث الأخبار

ارشيفية

فلسطين غارة تدمر محطة لتحلية المياه بمدينة غزة

ارشيفية

عربي ودولي الصليب الأحمر: سوريا تشهد ارتفاعا مأساويا في عدد ضحايا ‏الذخائر المتفجرة

نتنياهو وترامب

عربي ودولي مسؤول أميركي: نتنياهو قد يزور البيت الأبيض خلال أسابيع قليلة

شعار تيك توك

عربي ودولي ترامب: إدارتي قريبة جدا من التوصل إلى اتفاق بشأن تيك توك قبل الموعد النهائي

ارشيفية

فلسطين غارات على المناطق الشمالية من مدينة رفح

الرئيس الأميركي دونالد ترامب

عربي ودولي ترامب: الأسهم ستزدهر رغم الرسوم الجمركية

ترامب

فلسطين ترامب: سنعمل على حل أزمة غزة المستمرة منذ عقود

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون

عربي ودولي ماكرون يتوجه إلى العريش الثلاثاء تأكيدا على أهمية وقف إطلاق النار في غزة



 
 





الأكثر مشاهدة