ترامب و"الأيام الخمسة".. ماذا فعل فيها؟

كما اتخذ ترامب إجراءات بشأن الهجرة، وأعلن حالة الطوارئ على الحدود، ووقف وصول اللاجئين، وتخفيف القواعد المتعلقة بالأماكن التي يمكن للضباط البحث فيها عن المهاجرين غير الشرعيين، وأمر القوات بالتوجه إلى الحدود الأميركية مع المكسيك.
ومع ذلك، فإن مداهمات الهجرة واسعة النطاق في المدن الكبرى فشلت حتى الآن في التحقق.
لا يتمتع الرئيس الأميركي بالسلطة الكاملة لإصدار القوانين، وتخضع بعض قراراته للكونغرس والمحاكم. ومن الأمثلة على ذلك حتى اللحظة، إيقاف أمر ترامب بإنهاء حق المواطنة بالولادة مؤقتًا.
إحدى السلطات المطلقة التي يتمتع بها الرئيس هي العفو عن المجرمين، وقد أصدر ما يقرب من 1500 عفو عن المتهمين في هجوم الكابيتول، بالإضافة إلى العفو عن روس أولبريخت، الذي أدين بإدارة سوق مخدرات عبر الإنترنت.
في الأوامر التنفيذية، أوقف ترامب حظرًا أميركيًا على تطبيق تيك توك وأعاد تسمية خليج المكسيك بـ "خليج أميركا"، وأمر المسؤولين بوضع خطة للإفراج عن وثائق سرية تتعلق باغتيال جون إف كينيدي وروبرت إف كينيدي ومارتن لوثر كينغ جونيور.
اختتم ترامب أسبوعه برحلتين إلى مناطق شهدت كوارث طبيعية في كارولينا الشمالية وكاليفورنيا.
وزار المناطق التي دمرها إعصار هيلين في آشيفيل، ثم سافر جواً إلى لوس أنجلوس لجولة في المناطق التي دمرتها الحرائق الأخيرة.
وينتظر العالم سياسة ترامب الخارجية أيضًا وما قد تؤدي إليه في ملف الحرب الأوكرانية وتعقيدات الصراع في الشرق الأوسط والتعاطي مع إيران.
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