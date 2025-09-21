ترامب يعين هاليجان مدعية عامة للمنطقة الشرقية بولاية فرجينيا

الوكيل الإخباري- أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب، تعيين محاميته السابقة ليندسي هاليجان في منصب المدعي العام للمنطقة الشرقية بولاية فرجينيا، وذلك بعد ساعات من مطالبته وزيرة العدل بام بوندي بالتحرك بشكل أكثر حزما ضد خصومه السياسيين.

