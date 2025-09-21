الأحد 2025-09-21 10:53 ص
 

ترامب يعين هاليجان مدعية عامة للمنطقة الشرقية بولاية فرجينيا

الرئيس الأميركي دونالد ترامب
دونالد ترامب
 
الوكيل الإخباري-   أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب، تعيين محاميته السابقة ليندسي هاليجان في منصب المدعي العام للمنطقة الشرقية بولاية فرجينيا، وذلك بعد ساعات من مطالبته وزيرة العدل بام بوندي بالتحرك بشكل أكثر حزما ضد خصومه السياسيين.

ولدى الإعلان عن قراره، كتب ترامب في منشور على منصة "تروث سوشال" أن "بام بوندي تؤدي عملا رائعا في منصب وزير العدل بالولايات المتحدة. إنها حذرة وذكية وتحب بلدنا، لكنها تحتاج إلى مدع عام صارم في المنطقة الشرقية من فرجينيا مثل مرشحتي ليندسي هاليجان لتسريع الإجراءات".

 
 
