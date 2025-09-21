ترامب يعين هاليجان مدعية عامة للمنطقة الشرقية بولاية فرجينيا

ولدى الإعلان عن قراره، كتب ترامب في منشور على منصة "تروث سوشال" أن "بام بوندي تؤدي عملا رائعا في منصب وزير العدل بالولايات المتحدة. إنها حذرة وذكية وتحب بلدنا، لكنها تحتاج إلى مدع عام صارم في المنطقة الشرقية من فرجينيا مثل مرشحتي ليندسي هاليجان لتسريع الإجراءات".
