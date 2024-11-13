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ترامب يكلف إيلون ماسك وفيفيك راماسوامي بقيادة وزارة كفاءة الحكومة

أرشيفية
أرشيفية
الأربعاء، 13-11-2024 08:12 ص

الوكيل الإخباري- أعلن الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب أن إيلون ماسك وفيفيك راماسوامي سيقودان "وزارة كفاءة الحكومة" الجديدة في إدارته.

وقال ترامب: "معا، سيمهد هذان الأمريكيان الرائعان الطريق لإدارتي لتفكيك البيروقراطية الحكومية، وتقليص اللوائح الزائدة، وخفض النفقات الباهظة، وإعادة هيكلة الوكالات الفيدرالية".

من جهته قال ماسك في منشور عبر "x": "سيتم نشر جميع إجراءات إدارة الكفاءة الحكومية على الإنترنت لتحقيق أقصى قدر من الشفافية".

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وأضاف أن الوزارة ستحتفظ أيضا بجدول "قادة الإنفاق الأكثر غباءً وأهدرت بجنون أموال دافعي الضرائب الأمريكيين"، ووصف عمل القسم الجديد بأنه "تهديد للبيروقراطية".

وتمكن ترامب من حسم السباق أمام منافسته الديمقراطية كامالا هاريس في الانتخابات التي جرت 6 نوفمبر ليعود إلى البيت الأبيض.

 

RT

 
gnews

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