الجمعة 2025-03-21 04:21 ص
 

تلغراف: ماكرون يريد استخدام القوات الغربية في أوكرانيا كقوات لحفظ السلام عبر الأمم المتحدة

ماكرون
ماكرون
 
الجمعة، 21-03-2025 04:05 ص

الوكيل الإخباري-   أفادت صحيفة "ديلي تلغراف" البريطانية نقلا عن مصادر بأن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون يدرس منح القوات الأجنبية في أوكرانيا بعد حل النزاع صفة قوات حفظ السلام من خلال الأمم المتحدة.

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وذكرت الصحيفة أن ماكرون أثار هذه القضية خلال قمة الاتحاد الأوروبي في بروكسل في 20 اذار الحالي.

وشدد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف في 12 مارس على أن وجود قوات حلف "الناتو" تحت أي علم وبأي صفة على الأراضي الأوكرانية يشكل تهديدا لروسيا. مؤكدا أن روسيا لن تقبل بذلك تحت أي ظرف من الظروف.

 
 
gnews

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