تلغراف: ماكرون يريد استخدام القوات الغربية في أوكرانيا كقوات لحفظ السلام عبر الأمم المتحدة

الوكيل الإخباري- أفادت صحيفة "ديلي تلغراف" البريطانية نقلا عن مصادر بأن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون يدرس منح القوات الأجنبية في أوكرانيا بعد حل النزاع صفة قوات حفظ السلام من خلال الأمم المتحدة.

اضافة اعلان