تلغراف: ماكرون يريد استخدام القوات الغربية في أوكرانيا كقوات لحفظ السلام عبر الأمم المتحدة

وشدد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف في 12 مارس على أن وجود قوات حلف "الناتو" تحت أي علم وبأي صفة على الأراضي الأوكرانية يشكل تهديدا لروسيا. مؤكدا أن روسيا لن تقبل بذلك تحت أي ظرف من الظروف.
-
أخبار متعلقة
-
مكتب نتنياهو: الحكومة صدقت على إنهاء مهام بار
-
هيئة البث: نتنياهو يفكر بتقديم موعد إقالة رونين بار
-
ترامب: الأمور بشأن التسوية الأوكرانية تتقدم بشكل جيد
-
مصدر سياسي إسرائيلي: بار كان بإمكانه الاستقالة باحترام
-
الحوثيون: نفذنا عملية نوعية بصاروخ باليستي جنوبي يافا المحتلة
-
كوريا الشمالية تختبر صاروخا دفاعيا جويا من طراز جديد
-
توجيهات سعودية للمعتمرين في العشر الأواخر من رمضان
-
الجيش الإسرائيلي يعترض صاروخا أطلق من اليمن وإصابة 13 شخصا لدى توجههم للملاجئ