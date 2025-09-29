توضيح بخصوص تأشيرات الدخول الى الامارات

الوكيل الإخباري- أضافت الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ أربعة أغراض جديدة لتأشيرات الدخول لزيارة الإمارات وعدّلت المدد الزمنية وشروط الحصول على عدد من التأشيرات، بحسب ما أفادت وكالة أنباء الإمارات (وام) الإثنين.

اضافة اعلان



وشملت الأغراض التي أضيفت المتخصصين في الذكاء الاصطناعي، الترفيه، الفعاليات، السفن السياحية وقوارب النزهة.