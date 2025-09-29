توضيح بخصوص تأشيرات الدخول الى الامارات

وشملت الأغراض التي أضيفت المتخصصين في الذكاء الاصطناعي، الترفيه، الفعاليات، السفن السياحية وقوارب النزهة.
وأوردت “وام” أن تصريح إقامة الحالات الإنسانية يُمنح لمدة عام، مع إمكانية التمديد بقرار من الهيئة وفق شروط، كما تُمنح الإقامة للأرامل والمطلقات الأجنبيات لمدة عام، مع إمكانية التمديد لمدة مماثلة بشروط. وتتيح تأشيرة زيارة صديق أو قريب استضافة الأقارب والأصدقاء من الدرجة الأولى وحتى الثالثة حسب دخل الضامن.
