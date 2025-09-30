الثلاثاء 2025-09-30 01:43 م
 

رئيس كولومبيا: ترامب شريك بجريمة الإبادة الجماعية في غزة

الرئيس الكولومبي غوستافو بيترو
غوستافو بيترو
 
الثلاثاء، 30-09-2025 01:18 م

الوكيل الإخباري-   حمّل الرئيس الكولومبي غوستافو بيترو، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، المسؤولية عن هجمات الاحتلال الإسرائيلي في غزة، معتبرًا إياه "شريكًا في جريمة الإبادة الجماعية".

وفي كلمة ألقاها من قصر الرئاسة "كاسا دي نارينو" في العاصمة بوغوتا، أمس الاثنين، قال بيترو: "إذا استمر الحال كما هو الآن في التواطؤ مع الإبادة، فإن المكان الوحيد الذي يستحقه السيد ترامب هو السجن".


كما دعا إلى اعتقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو خلال زيارته إلى الولايات المتحدة، تنفيذًا لمذكرات التوقيف الصادرة عن المحكمة الجنائية الدولية.

 
 
