رئيس كولومبيا: ترامب شريك بجريمة الإبادة الجماعية في غزة

وفي كلمة ألقاها من قصر الرئاسة "كاسا دي نارينو" في العاصمة بوغوتا، أمس الاثنين، قال بيترو: "إذا استمر الحال كما هو الآن في التواطؤ مع الإبادة، فإن المكان الوحيد الذي يستحقه السيد ترامب هو السجن".
كما دعا إلى اعتقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو خلال زيارته إلى الولايات المتحدة، تنفيذًا لمذكرات التوقيف الصادرة عن المحكمة الجنائية الدولية.
