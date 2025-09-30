رئيس كولومبيا: ترامب شريك بجريمة الإبادة الجماعية في غزة

الوكيل الإخباري- حمّل الرئيس الكولومبي غوستافو بيترو، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، المسؤولية عن هجمات الاحتلال الإسرائيلي في غزة، معتبرًا إياه "شريكًا في جريمة الإبادة الجماعية".

اضافة اعلان



وفي كلمة ألقاها من قصر الرئاسة "كاسا دي نارينو" في العاصمة بوغوتا، أمس الاثنين، قال بيترو: "إذا استمر الحال كما هو الآن في التواطؤ مع الإبادة، فإن المكان الوحيد الذي يستحقه السيد ترامب هو السجن".