زيلينسكي: أتوقع فرض عقوبات أميركية قوية على روسيا

وأضاف زيلينسكي: "أنا ممتن لأن مقترحات أوكرانية كثيرة أُخذت بعين الاعتبار في حزمة عقوبات الاتحاد الأوروبي".
-
أخبار متعلقة
-
غوتيريش: على العالم ألا يخشى ردود فعل إسرائيل على الاعتراف بالدولة الفلسطينية
-
قطر تشترط "اعتذاراً" من الاحتلال لاستئناف وساطتها
-
إيران تهدد بتعليق التعاون مع وكالة الطاقة الذرية
-
ترامب يتوعد فنزويلا بتبعات في حال رفضت استعادة مهاجرين
-
روسيا تندد بتصويت الأمم المتحدة لإعادة فرض العقوبات على إيران
-
إعلام إسرائيلي: مصر تعزز ترسانتها العسكرية بسيناء
-
هجوم إلكتروني يستهدف مطارات أوروبية
-
أوكرانيا: مقتل 3 أشحاص في هجوم روسي كبير بمسيّرات وصواريخ