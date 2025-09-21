الأحد 2025-09-21 12:51 ص
 

زيلينسكي: أتوقع فرض عقوبات أميركية قوية على روسيا

الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي
فولوديمير زيلينسكي
 
الأحد، 21-09-2025 12:20 ص
الوكيل الإخباري-   قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، السبت، إنه يتوقع فرض عقوبات قوية من جانب الولايات المتحدة على روسيا، وذلك بعد يوم واحد من تقديم الاتحاد الأوروبي حزمة عقوباته على موسكو.اضافة اعلان


وأضاف زيلينسكي: "أنا ممتن لأن مقترحات أوكرانية كثيرة أُخذت بعين الاعتبار في حزمة عقوبات الاتحاد الأوروبي".
 
 
