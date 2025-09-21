زيلينسكي: أتوقع فرض عقوبات أميركية قوية على روسيا

12:20 ص

⏹ ⏵ https://www.alwakeelnews.com/story/746755 تم نسخ الرابط

الوكيل الإخباري- قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، السبت، إنه يتوقع فرض عقوبات قوية من جانب الولايات المتحدة على روسيا، وذلك بعد يوم واحد من تقديم الاتحاد الأوروبي حزمة عقوباته على موسكو. اضافة اعلان





وأضاف زيلينسكي: "أنا ممتن لأن مقترحات أوكرانية كثيرة أُخذت بعين الاعتبار في حزمة عقوبات الاتحاد الأوروبي".