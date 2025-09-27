سوريا.. إصدار مذكرة توقيف غيابية بحق بشار الأسد بتهم أحداث درعا

وأوضح القاضي العلي، السبت، أن المذكرة تتضمن اتهامات بالقتل العمد، والتعذيب المؤدي إلى الوفاة، وحرمان الحرية، مشيرًا إلى أن القرار القضائي يتيح تعميم المذكرة عبر الإنتربول، ومتابعة القضية على المستوى الدولي.
