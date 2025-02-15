شولتس لواشنطن: لن نقبل تدخل الغرباء في ديمقراطيتنا

الوكيل الإخباري- وجه المستشار الألماني انتقادات حادة لنائب الرئيس الأمريكي جيمس فانس بعد تأييده حزب "البديل من أجل ألمانيا"، رافضا أي تدخل بالحملة الانتخابية الألمانية.



وقال شولتس، الذي ينتمي للحزب الاشتراكي الديمقراطي، أمام مؤتمر ميونخ الدولي للأمن اليوم السبت إن حزب "البديل من أجل ألمانيا" يقلل من فداحة النازية وجرائمها الوحشية.

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وذكر شولتس أن الالتزام بعدم تكرار ما حدث "أبدا"، كما تعهد فانس أول أمس الخميس أثناء زيارته للنصب التذكاري لمعسكر الاعتقال النازي "داخاو"، لا يمكن أن يتوافق مع دعم حزب البديل من أجل ألمانيا.



وقال شولتس: "لذلك لن نقبل تدخل غرباء في ديمقراطيتنا، وفي انتخاباتنا، وفي تشكيل الرأي الديمقراطي، لصالح هذا الحزب.. هذا أمر غير مناسب - وخاصة بين الأصدقاء والحلفاء، ونحن نرفضه بشدة".



وأضاف المستشار: "نحن سنقرر بأنفسنا ما سيحدث بعد ذلك مع ديمقراطيتنا".



وفي كلمته أمام مؤتمر ميونخ للأمن أمس الجمعة، هاجم فانس بشدة الحلفاء الأوروبيين وحذر من تعريض الديمقراطية للخطر، وأشار بشكل غير مباشر إلى النقاش الألماني حول النأي عن حزب البديل من أجل ألمانيا، قائلا: "ليس هناك مجال لجدران حماية".



وعلى هامش المؤتمر، التقى فانس أيضا زعيمة حزب البديل من أجل ألمانيا أليس فايدل. ولم يكن هناك اجتماع مع شولتس.