غارات إسرائيلية مكثفة على النبطية جنوب لبنان

الوكيل الإخباري- نفذ الطيران الحربي الإسرائيلي، صباح اليوم الأحد، سلسلة غارات تدميرية استهدفت منطقة علي الطاهر في النبطية الفوقا، جنوب لبنان.

اضافة اعلان