الأحد 2025-08-31 09:38 ص
 

غارات إسرائيلية مكثفة على النبطية جنوب لبنان

نفذ الطيران الحربي الإسرائيلي، صباح اليوم الأحد، سلسلة غارات تدميرية استهدفت منطقة علي الطاهر في النبطية الفوقا، جنوب لبنان. وقال مصدر أمني لبناني لمراسل وكالة الأنباء الأردنية (بترا) في بيروت: "إن حز
ارشيفية
 
الأحد، 31-08-2025 08:49 ص

وقال مصدر أمني لبناني لمراسل وكالة الأنباء الأردنية (بترا) في بيروت: "إن حزامًا أمنيًا واسعًا نفذه الطيران الحربي الإسرائيلي حول المنطقة المستهدفة، فيما سُجل تحليق للطيران الحربي فوق منطقة حاصبيا، والعرقوب، ومزارع شبعا المحتلة، وصولًا حتى تلة الرادار المُشرفة على شبعا ومنطقة العرقوب، والبقاعين الشرقي والغربي، وإقليم التفاح".

 
 
