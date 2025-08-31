غارات إسرائيلية مكثفة على النبطية جنوب لبنان

وقال مصدر أمني لبناني لمراسل وكالة الأنباء الأردنية (بترا) في بيروت: "إن حزامًا أمنيًا واسعًا نفذه الطيران الحربي الإسرائيلي حول المنطقة المستهدفة، فيما سُجل تحليق للطيران الحربي فوق منطقة حاصبيا، والعرقوب، ومزارع شبعا المحتلة، وصولًا حتى تلة الرادار المُشرفة على شبعا ومنطقة العرقوب، والبقاعين الشرقي والغربي، وإقليم التفاح".
-
أخبار متعلقة
-
الحوثيون يتوعدون إسرائيل بـ(الثأر)
-
الدنمارك تدعم تعليق الاتفاقيات التجارية مع إسرائيل
-
3 وفيات بانقلاب قطار في مصر
-
الحوثيون: استشهاد رئيس وزراء صنعاء أحمد الرهوي
-
وكالة الإمارات للمساعدات الدولية تمد يدها لغزة عبر خط المياه الناقل
-
وسم "ترامب ميت" يتصدر منصات التواصل - صورة
-
مصر تستضيف اجتماعا رسميا لمجموعة العشرين الشهر المقبل
-
الجيش الأوكراني: استهداف مصفاتي نفط روسيتين خلال الليل