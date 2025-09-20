الأحد 2025-09-21 12:52 ص
 

غوتيريش: على العالم ألا يخشى ردود فعل إسرائيل على الاعتراف بالدولة الفلسطينية

الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش
أنطونيو غوتيريش
 
السبت، 20-09-2025 11:32 م

الوكيل الإخباري-   أكّد الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، أن على العالم "ألا يخشى" ردود الفعل الإسرائيلية على الاعتراف بالدولة الفلسطينية.

اضافة اعلان


وأوضح غوتيريش، خلال مقابلة صحفية، السبت، بحسب الموقع الإلكتروني للأمم المتحدة، أن الحكومة الإسرائيلية ماضية في "إجراءاتها بهدف تدمير قطاع غزة بالكامل الآن، وتحقيق ضمّ تدريجي للضفة الغربية".

 
 
