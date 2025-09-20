غوتيريش: على العالم ألا يخشى ردود فعل إسرائيل على الاعتراف بالدولة الفلسطينية

وأوضح غوتيريش، خلال مقابلة صحفية، السبت، بحسب الموقع الإلكتروني للأمم المتحدة، أن الحكومة الإسرائيلية ماضية في "إجراءاتها بهدف تدمير قطاع غزة بالكامل الآن، وتحقيق ضمّ تدريجي للضفة الغربية".
