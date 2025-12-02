كوبا: 33 وفاة بسبب أمراض ينقلها البعوض

05:30 ص

أكدت كوبا في تقارير رسمية، الاثنين، وفاة 33 شخصا بسبب أمراض ينقلها البعوض خلال الأشهر القليلة الماضية، مضيفة أن الوباء تفشى بين ثلث السكان على الأقل.





وقالت نائب وزير الصحة كاريلدا بنيا، إن 12 شخصا لقوا حتفهم بسبب حمى الضنك و21 بسبب شيكونجونيا، وهما مرضان فيروسان بتفشيان على نطاق واسع في أنحاء الدولة كافة الواقعة في منطقة البحر الكاريبي.



وأضافت بنيا أن 21 شخصا على الأقل من المتوفين دون 18 عاما.



وتمثل الوفيات والوباء المستمر أخبارا سيئة جديدة لكوبا، التي يشهد نظامها الصحي صعابا شديدة بسبب الأزمة الاقتصادية القاسية التي أدت إلى نقص واسع النطاق في الغذاء والوقود والأدوية.

