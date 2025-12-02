الثلاثاء 2025-12-02 05:34 ص

كوبا: 33 وفاة بسبب أمراض ينقلها البعوض

علم كوبا
علم كوبا
الثلاثاء، 02-12-2025 05:30 ص
الوكيل الإخباري-   أكدت كوبا في تقارير رسمية، الاثنين، وفاة 33 شخصا بسبب أمراض ينقلها البعوض خلال الأشهر القليلة الماضية، مضيفة أن الوباء تفشى بين ثلث السكان على الأقل.اضافة اعلان


وقالت نائب وزير الصحة كاريلدا بنيا، إن 12 شخصا لقوا حتفهم بسبب حمى الضنك و21 بسبب شيكونجونيا، وهما مرضان فيروسان بتفشيان على نطاق واسع في أنحاء الدولة كافة الواقعة في منطقة البحر الكاريبي.

وأضافت بنيا أن 21 شخصا على الأقل من المتوفين دون 18 عاما.

وتمثل الوفيات والوباء المستمر أخبارا سيئة جديدة لكوبا، التي يشهد نظامها الصحي صعابا شديدة بسبب الأزمة الاقتصادية القاسية التي أدت إلى نقص واسع النطاق في الغذاء والوقود والأدوية.
 
 


gnews

أحدث الأخبار

بروكسل توافق على انضمام كندا إلى برنامج دفاع أوروبي

عربي ودولي بروكسل توافق على انضمام كندا إلى برنامج دفاع أوروبي

علم كوبا

عربي ودولي كوبا: 33 وفاة بسبب أمراض ينقلها البعوض

hvadtdm

فلسطين 3 إصابات بنيران الاحتلال الإسرائيلي في مدينة غزة

ترامب يدعو نتنياهو إلى واشنطن

عربي ودولي ترامب يدعو نتنياهو إلى واشنطن

صناعة إربد تبحث التعاون الاستثماري مع وفد مغربي

أخبار محلية صناعة إربد تبحث التعاون الاستثماري مع وفد مغربي

إليكم تفاصيل حالة الطقس الثلاثاء

الطقس إليكم تفاصيل حالة الطقس الثلاثاء

تراجع مؤشرات الأسهم الأميركية

أسواق ومال تراجع مؤشرات الأسهم الأميركية

من موقع عملية الدهس

فلسطين فيديو .. الاحتلال يهرع إلى موقع حادث دهس قرب الخليل



 
 





الأكثر مشاهدة