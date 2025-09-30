الثلاثاء 2025-09-30 01:35 ص
 

كوريا الشمالية: لن نتخلى عن قدراتنا النووية

ب
جانب من الكلمة
 
الثلاثاء، 30-09-2025 12:14 ص

الوكيل الإخباري- أعلن نائب وزير الخارجية الكوري الشمالي كيم سون كيونغ أن بلاده لن تتخلى عن قدراتها النووية.

وقال نائب الوزير أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، أمس الاثنين، إن "فرض ما يسمى بنزع السلاح النووي على جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية يعادل المطالبة بالتخلي عن السيادة والحق في الوجود".

وتابع المسؤول قائلا: "هذا انتهاك لدستورنا. ونحن لن نتخلى عن القدرات النووية، ولن نتراجع عن هذا الموقف تحت أي ظرف".

اضافة اعلان


يذكر أن كوريا الشمالية تشارك في فعاليات دورة الجمعية العامة للأمم المتحدة بوفد رفيع المستوى لأول مرة منذ سبع سنوات.

 

RT

 
 
gnews

أحدث الأخبار

"الجهاد" تعلق على خطة ترامب للسلام بغزة: وصفة لتفجير المنطقة

فلسطين "الجهاد" تعلق على خطة ترامب للسلام بغزة: وصفة لتفجير المنطقة

ل

عربي ودولي ترامب يصف الاعتراف بالدولة الفلسطينية بـ"الحماقة"

الأمن المصري يكشف لغز اختفاء سائحة صينية

عربي ودولي الأمن المصري يكشف لغز اختفاء سائحة صينية

بلدية عين الباشا تنفذ حملة لإزالة الاعتداءات على الشوارع والأرصفة

أخبار محلية بلدية عين الباشا تنفذ حملة لإزالة الاعتداءات على الشوارع والأرصفة

ل

فلسطين فلسطين ترحّب بجهود ترامب لإنهاء الحرب على غزة

ب

عربي ودولي كوريا الشمالية: لن نتخلى عن قدراتنا النووية

ل

أخبار محلية الأردن وعدد من الدول العربية والإسلامية يؤكدون ثقتهم بترامب لوقف الحرب في غزة

القوات المسلحة تقوم بإجلاء دفعة جديدة من أطفال غزة المرضى للعلاج في الأردن

أخبار محلية القوات المسلحة تقوم بإجلاء دفعة جديدة من أطفال غزة المرضى للعلاج في الأردن



 
 





الأكثر مشاهدة