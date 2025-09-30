كوريا الشمالية: لن نتخلى عن قدراتنا النووية

وقال نائب الوزير أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، أمس الاثنين، إن "فرض ما يسمى بنزع السلاح النووي على جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية يعادل المطالبة بالتخلي عن السيادة والحق في الوجود".
وتابع المسؤول قائلا: "هذا انتهاك لدستورنا. ونحن لن نتخلى عن القدرات النووية، ولن نتراجع عن هذا الموقف تحت أي ظرف".
يذكر أن كوريا الشمالية تشارك في فعاليات دورة الجمعية العامة للأمم المتحدة بوفد رفيع المستوى لأول مرة منذ سبع سنوات.
