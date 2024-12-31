 
الثلاثاء 2024-12-31 09:49 ص
 

كيم يهنئ "الصديق الأعز" بوتين بالعام الجديد.. ويتمنى له "نصراً عظيماً"

الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون والرئيس الروسي فلاديمير بوتين
الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون والرئيس الروسي فلاديمير بوتين
الثلاثاء، 31-12-2024 08:30 ص
الوكيل الإخباري-  وصف الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون في رسالة بمناسبة العام الجديد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بأنه "الصديق الأعز"، وفق وسائل إعلام رسمية، مشيدا بالعلاقات الثنائية الوثيقة التي تجمع بلديهما.اضافة اعلان


وتعمقت العلاقات السياسية والعسكرية والثقافية بين موسكو وبيونغ يانغ منذ بدء الحرب الروسية الأوكرانية في فبراير 2022، حيث حرص بوتين وكيم على إظهار متانة علاقتهما الشخصية.

ووقع الزعيمان اتفاقية دفاع مشترك خلال زيارة بوتين إلى الشمال المعزول في يونيو.

وتلزم الاتفاقية التي دخلت حيز التنفيذ هذا الشهر الطرفين بتقديم الدعم العسكري الفوري للطرف الآخر في حال تعرضه للغزو.

وذكرت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية أن أحدث رسالة لكيم وصفت بوتين بأنه "الصديق والرفيق الأعز".

وأضافت الوكالة أن الزعيم الكوري الشمالي أرسل "أطيب التمنيات للشعب الروسي الشقيق وجميع أفراد الخدمة في الجيش الروسي الشجاع بالنيابة عن نفسه والشعب الكوري وجميع أفراد القوات المسلحة في جمهورية كوريا الديموقراطية الشعبية".

كما أعرب كيم عن "استعداده لتصميم مشاريع جديدة والدفع بها قدما" بعد "رحلتهما المجدية عام 2024".

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