متضامنون مع فلسطين يخربون طائرتين عسكريتين في قاعدة بريطانية

وبحسب وسائل إعلام بريطانية، تمكن شخصان من اختراق القاعدة الجوية ليلا باستخدام دراجات كهربائية، وقاما برش الطلاء الأحمر على طائرتين من طراز "فوياجر" المستخدمة في عمليات النقل والتزود بالوقود، كما استخدما أداة حديدية لإلحاق أضرار إضافية بالطائرتين.
من جهتها، تبنت مجموعة "بالستاين أكشن" المؤيدة لفلسطين الحادث، ونشرت مقطع فيديو يوثق الحادث، مؤكدة أن الهدف من العملية هو تعطيل مشاركة بريطانيا في ما وصفته بـ"جرائم الحرب والإبادة الجماعية" في الشرق الأوسط.
وتركت المجموعة علم فلسطين في مكان الحادث، بينما اعتبرت وزارة الدفاع البريطانية الحادث عملا تخريبيا، وأكدت أنها تتعاون مع الشرطة في التحقيق.
روسيا اليوم
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