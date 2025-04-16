مجلس الأمن يجتمع بشأن جنوب السودان

الوكيل الإخباري- عقد مجلس الأمن الدولي، اليوم الأربعاء، جلسة بشأن جنوب السودان، استمع خلالها الأعضاء إلى إحاطة من رئيس بعثة الأمم المتحدة في جنوب السودان (يونميس)، نيكولاس هايسوم.

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وقال هايسوم إن اتفاقية السلام المُجدَّدة ما تزال الإطار الوحيد القابل للتطبيق لكسر دوامة العنف في جنوب السودان.



وأضاف أن بعثة الأمم المتحدة في جنوب السودان تبذل جهودًا دبلوماسية مكثفة للتوصل إلى حل سلمي للأزمة الحالية، إلى جانب العديد من الجهات المعنية، بما في ذلك الاتحاد الأفريقي ومجلس الأمن.



من جانبها، ركزت مديرة العمليات والمناصرة في مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية، إديم ووسورنو، على العنف المتصاعد بسرعة وتأثيره على الرجال والنساء والأطفال.