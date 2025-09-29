الإثنين 2025-09-29 10:15 م
 

مصر ترد على اتهامات إسرائيل في سيناء

الإثنين، 29-09-2025 09:28 م

الوكيل الإخباري- استقبل وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي مدير عام القوة المتعددة الجنسيات في سيناء اليزابيث ديبل والتي أُنشئت عام 1981 بموجب بروتوكول ملحق بمعاهدة السلام المصرية-الإسرائيلية.

وكشف المتحدث باسم الخارجية المصرية السفير تميم خلاف أن وزير الخارجية أشار خلال الاجتماع إلى أهمية الدور الذى تضطلع به القوة المتعددة الجنسيات على مدار أكثر من أربعة عقود في سيناء منذ التوقيع على معاهدة السلام المصرية - الإسرائيلية.

وشدد وزير الخارجية المصري على ما تمثله القوة المتعددة الجنسيات في سيناء من ركيزة أساسية تدعم السلام والاستقرار في المنطقة.


وأشاد عبد العاطي بالتنسيق القائم بين القوة المتعددة الجنسيات والسلطات المصرية، مشيرا الى أهمية مواصلة الدعم الدولي للقوة، ومثمنا مشاركة الدول الأعضاء فيها في انعكاس للدعم الدولي لنشاطها ودورها الهام.


وأشادت مدير عام القوة المتعددة الجنسيات في سيناء بالتعاون المتميز القائم بين القوة المتعددة الجنسيات والجانب المصري والتعاون والتسهيلات الكاملة التي تقدمها السلطات المصرية للقوة إياها.


وعلى مدار أكثر من 40 عاما، ساهمت معاهدة السلام المصرية - الإسرائيلية في الحفاظ على الهدوء، لكنها شهدت اتهامات متكررة بالانتهاكات، خاصة في السنوات الأخيرة بسبب التوترات الإقليمية الناتجة عن النزاع في غزة والتهديدات الإرهابية في سيناء.

 

RT

 
 
ر

