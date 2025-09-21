الأحد 2025-09-21 11:29 م
 

مطار برلين يعلن عن تأخير وإلغاء رحلات بسبب هجوم إلكتروني

ل
أرشيفية
 
الأحد، 21-09-2025 10:13 م

الوكيل الإخباري- توقع مطار برلين تأخيرات كبيرة غدًا بسبب تداعيات هجوم إلكتروني على عدة مطارات أوروبية.

اضافة اعلان


وبحسب وكالة الأنباء الألمانية (د ب أ) أشار بيان للمطار الى أن المشاكل التقنية في تسجيل الوصول وتسليم الأمتعة ما تزال مستمرة وسط ارتفاع عدد المسافرين إلى نحو 95 ألفًا.


وفي بروكسل، أُعلن عن إلغاء نصف الرحلات غدًا نتيجة لعطل في نظام التسجيل نتيجة للهجوم، حيث لم تتوفر بعد نسخة محدثة من البرنامج من شركة مزودة.

 

بترا

 
 
gnews

أحدث الأخبار

ل

أخبار محلية ورشة بالعقبة توصي بتمكين القيادات النقابية

ل

أخبار محلية الأردن يرحب باعتراف البرتغال رسميا بالدولة الفلسطينية

ب

أخبار محلية أنشطة وفعاليات شبابية في عدد من المراكز

ب

أخبار محلية انطلاق فعاليات ملتقى الشعر والقصة في الزرقاء

جلالة الملك عبد الله الثاني يلتقي برئيس النمسا ألكسندر فان دير بيلين

أخبار محلية الملك يلتقي رئيس النمسا على هامش اجتماعات الأمم المتحدة في نيويورك

جيش الاحتلال يعلن دخول "الفرقة 36" مدينة غزة

فلسطين جيش الاحتلال يعلن دخول "الفرقة 36" مدينة غزة

ماكرون يعترف باستحالة مصادرة الأصول الروسية المجمدة

عربي ودولي ماكرون يعترف باستحالة مصادرة الأصول الروسية المجمدة

ل

خاص بالوكيل مناشدة لإنقاذ حياة 4 مصابين أردنيين بمرض ويلسون النادر من عائلة واحدة



 
 





الأكثر مشاهدة