مطار برلين يعلن عن تأخير وإلغاء رحلات بسبب هجوم إلكتروني

وبحسب وكالة الأنباء الألمانية (د ب أ) أشار بيان للمطار الى أن المشاكل التقنية في تسجيل الوصول وتسليم الأمتعة ما تزال مستمرة وسط ارتفاع عدد المسافرين إلى نحو 95 ألفًا.
وفي بروكسل، أُعلن عن إلغاء نصف الرحلات غدًا نتيجة لعطل في نظام التسجيل نتيجة للهجوم، حيث لم تتوفر بعد نسخة محدثة من البرنامج من شركة مزودة.
-
أخبار متعلقة
-
ماكرون يعترف باستحالة مصادرة الأصول الروسية المجمدة
-
وزير خارجية البرتغال يعلن اعتراف بلاده بدولة فلسطين
-
الديمقراطيون يهاجمون ترامب بعد ضغطه على وزارة العدل
-
"تعزيزات سيناء غير مخالفة لمعاهدة السلام".. خبير عسكري مصري يصدم إسرائيل
-
تقليد الرئيس الشيشاني وسام "حامي السنّة" في غروزني
-
إيران تهدد بالانسحاب من معاهدة حظر الانتشار النووي ردا على فرض العقوبات
-
وزير الدفاع البيلاروسي: لا نريد خوض حرب مع بولندا
-
الكرملين: نتوقع من ترامب بذل جهود لتسوية سلمية في أوكرانيا