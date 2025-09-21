مطار برلين يعلن عن تأخير وإلغاء رحلات بسبب هجوم إلكتروني

الوكيل الإخباري- توقع مطار برلين تأخيرات كبيرة غدًا بسبب تداعيات هجوم إلكتروني على عدة مطارات أوروبية.

وبحسب وكالة الأنباء الألمانية (د ب أ) أشار بيان للمطار الى أن المشاكل التقنية في تسجيل الوصول وتسليم الأمتعة ما تزال مستمرة وسط ارتفاع عدد المسافرين إلى نحو 95 ألفًا.



وفي بروكسل، أُعلن عن إلغاء نصف الرحلات غدًا نتيجة لعطل في نظام التسجيل نتيجة للهجوم، حيث لم تتوفر بعد نسخة محدثة من البرنامج من شركة مزودة.