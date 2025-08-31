ميرتس: الصراع في أوكرانيا قد يستمر لفترة طويلة

وقال ميرتس: "إذا نظرنا إلى التاريخ، إلى كيفية انتهاء الحروب، هناك احتمالان في الأساس. إما عن طريق الهزيمة العسكرية، وهذا ما لا أراه الآن لا في روسيا ولا في أوكرانيا. أو عن طريق الاستنزاف الاقتصادي أو العسكري، ولا أرى ذلك أيضا في أي من الجانبين في الوقت الحالي. لذلك، أنا أستعد داخليا لفكرة أن هذه الحرب قد تستمر لفترة طويلة".
ووفقا للمستشار الألماني، يمكن إنهاء الصراع الأوكراني "غدًا" مباشرة من خلال استسلام كييف وفقدانها لاستقلالها، لكنه يعتقد أن هذا لا ينبغي القيام به.
في حين أكدت موسكو مرارا أنها لا تنوي مهاجمة دول حلف "الناتو".
