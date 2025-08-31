الأحد 2025-08-31 10:43 م
 

ميرتس: الصراع في أوكرانيا قد يستمر لفترة طويلة

أرشيفية
 
الأحد، 31-08-2025 09:40 م

الوكيل الإخباري- أعرب مستشار ألمانيا فريدريش ميرتس في مقابلة مع قناة ZDF التلفزيونية عن رأي مفاده أن الصراع في أوكرانيا قد يستمر لفترة طويلة.

وقال ميرتس: "إذا نظرنا إلى التاريخ، إلى كيفية انتهاء الحروب، هناك احتمالان في الأساس. إما عن طريق الهزيمة العسكرية، وهذا ما لا أراه الآن لا في روسيا ولا في أوكرانيا. أو عن طريق الاستنزاف الاقتصادي أو العسكري، ولا أرى ذلك أيضا في أي من الجانبين في الوقت الحالي. لذلك، أنا أستعد داخليا لفكرة أن هذه الحرب قد تستمر لفترة طويلة".

ووفقا للمستشار الألماني، يمكن إنهاء الصراع الأوكراني "غدًا" مباشرة من خلال استسلام كييف وفقدانها لاستقلالها، لكنه يعتقد أن هذا لا ينبغي القيام به.

وقال: "فقط حينها سيأتي دور البلد التالي في اليوم التالي، وفي اليوم الذي سيلي اليوم التالي سنكون نحن على الدور. هذا ليس خيارا".


في حين أكدت موسكو مرارا أنها لا تنوي مهاجمة دول حلف "الناتو".

 

RT

 
 
