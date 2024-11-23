ميركل: لا يمكن لأوكرانيا التفرّد بقرار التفاوض مع روسيا

وأضافت: "بالتأكيد لا ينبغي أن نجري المفاوضات بدون مشاركة أوكرانيا ولكن أعتقد أن العديد من الدول التي تدعم أوكرانيا يجب أن تقرر مع كييف متى يمكن بحث الحل الدبلوماسي مع روسيا. لا يمكن لكييف وحدها أن تقرر ذلك".
وأكد الرئيس فلاديمير بوتين في محادثات هاتفية مع المستشار الألماني أولاف شولتس مؤخرا أن موسكو لم تتخل أبدا عن المفاوضات التي انسحب منها نظام كييف، ومستعدة لاستئنافها.
كما شدد على أن الاتفاقات المحتملة يجب أن تأخذ في الاعتبار المصالح الأمنية لروسيا والواقع الجديد على الأرض، وإزالة أسباب النزاع التي حددتها روسيا في نزلع سلاح أوكرانيا، واجتثاث النازية منها، وإعلانها الحياد دستوريا وعدم الانضمام إلى أي تحالفات أو اتحادات.
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