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ميقاتي يطالب لجنة مراقبة وقف إطلاق النار بوقف الخروقات الإسرائيلية

رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبناني نجيب ميقاتي
رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبناني نجيب ميقاتي
الأربعاء، 18-12-2024 02:15 ص
الوكيل الإخباري-   جدّد رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي مطالبة لجنة مراقبة وقف إطلاق النار بوقف الخروقات الإسرائيلية، مشيرا إلى أن اجتماع اللجنة اليوم الأربعاء سيبحث هذا الموضوع.اضافة اعلان


وفي الاجتماع الدوري للحكومة، قال: ثمة ثقة بجدية الإجراءات التي يقوم بها الجيش، خاصة مع بداية انتشاره والانسحاب الإسرائيلي ولو البطيء من الأراضي اللبنانية، وفي الوقت ذاته فإننا نكرر لفت نظر لجنة المراقبة والسفراء الذين نجتمع معهم إلى وجوب وقف الخروقات الإسرائيلية غير المقبولة، لأن الإجراءات المتخذة هدفها تأمين استقرار طويل الأمد في جنوب لبنان.

وغدا سيعقد اجتماع للجنة المراقبة في الناقورة للنظر في كل هذه المواضيع ووضع حد للخروقات.

ميدانيا، أعلن مصدر أمني لبناني عن سقوط جريحين باستهداف مسيّرة إسرائيلية سيارة في بلدة مجدل زون اللبنانية في قضاء صور جنوبي لبنان.
 
gnews

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