نتنياهو: أي هجوم حوثي على المدن الإسرائيلية سيقابل بضربة قاسية ومؤلمة

وذكر مكتب نتنياهو أن رئيس الوزراء سعى إلى تعزيز موقفه وموقف سكان إيلات بعد سقوط الطائرة المسيرة.
وأكد نتنياهو أن أي هجوم على المدن الإسرائيلية سيقابل بضربة قاسية ومؤلمة للنظام الإرهابي الحوثي كما ثبت في الماضي.
وبالإضافة إلى ذلك، أبلغ رئيس الوزراء رئيس البلدية أنه تحدث هذا المساء مع القيادة العليا للجيش الإسرائيلي لبحث سبل تحسين الرد على التهديدات الجوية للمدينة.
وأعلنت القوات المسلحة اليمنية التابعة لـ"أنصار الله" الحوثية، الأربعاء، تنفيذ عملية عسكرية نوعية استهدفت مواقع إسرائيلية في منطقة إيلات "أم الرشراش" جنوب إسرائيل.
