نتنياهو: أي هجوم حوثي على المدن الإسرائيلية سيقابل بضربة قاسية ومؤلمة

الوكيل الإخباري- قال مكتب رئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو، في بيان مساء الأربعاء، إن رئيس الحكومة تحدث مع رئيس بلدية إيلات إيلي لانكري إثر سقوط مسيرة في المدينة، وشدد على أن الرد سيكون قاسيا.



وذكر مكتب نتنياهو أن رئيس الوزراء سعى إلى تعزيز موقفه وموقف سكان إيلات بعد سقوط الطائرة المسيرة.

اضافة اعلان



وأكد نتنياهو أن أي هجوم على المدن الإسرائيلية سيقابل بضربة قاسية ومؤلمة للنظام الإرهابي الحوثي كما ثبت في الماضي.



وبالإضافة إلى ذلك، أبلغ رئيس الوزراء رئيس البلدية أنه تحدث هذا المساء مع القيادة العليا للجيش الإسرائيلي لبحث سبل تحسين الرد على التهديدات الجوية للمدينة.