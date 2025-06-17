الثلاثاء 2025-06-17 02:30 ص
 

هيئة البث الإسرائيلية: إصابة عدد من الإسرائيليين خلال الفرار للملاجئ

هيئة البث الإسرائيلية: إصابة عدد من الإسرائيليين خلال الفرار للملاجئ
ارشيفية
 
الثلاثاء، 17-06-2025 01:11 ص

الوكيل الإخباري-   قالت هيئة البث الإسرائيلية إن صواريخ إيرانية سقطت في مناطق مفتوحة وإن عددا من الإسرائيليين أصيبوا خلال الفرار للملاجئ.

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 قالت الجبهة الداخلية الإسرائيلية إنه تم السماح للإسرائيليين بالخروج من الملاجئ والغرف المحمية.

 
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