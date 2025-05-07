الأربعاء 2025-05-07 01:48 ص
 

وسائل إعلام باكستانية: الدفاعات الجوية الباكستانية أسقطت طائرتين هنديتين من طراز رافال

باكستان
باكستان
 
الأربعاء، 07-05-2025 12:40 ص
الوكيل الإخباري-   أفادت وسائل اعلام  نقلا عن مصادر أمنية بأن الدفاعات الجوية الباكستانية أسقطت طائرتين هنديتين من طراز رافال بعد انتهاكهما مجالها الجوي. اضافة اعلان
 
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