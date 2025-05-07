وسائل إعلام باكستانية: الدفاعات الجوية الباكستانية أسقطت طائرتين هنديتين من طراز رافال

12:40 ص

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الوكيل الإخباري- أفادت وسائل اعلام نقلا عن مصادر أمنية بأن الدفاعات الجوية الباكستانية أسقطت طائرتين هنديتين من طراز رافال بعد انتهاكهما مجالها الجوي. اضافة اعلان

