وفد حماس يلتقي رئيس المخابرات المصرية والحركة تنفي قبول هدنة مؤقتة

وأكدت حماس في بيانها ضرورة الالتزام بجميع بنود الاتفاق، والمضي قدمًا في مفاوضات المرحلة الثانية، إضافةً إلى فتح المعابر وإدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة دون قيود.
كما شدد وفد الحركة على موافقته على تشكيل لجنة الإسناد المجتمعي، المكونة من شخصيات وطنية مستقلة، لتولي إدارة غزة لحين استكمال ترتيب البيت الفلسطيني وإجراء الانتخابات العامة على المستويات الوطنية والرئاسية والتشريعية.
وأعربت حماس عن شكرها للجهود المصرية، خاصة في مواجهة مخططات التهجير، مشيدةً بمخرجات القمة العربية، لا سيما خطة إعادة إعمار غزة والتأكيد على الحقوق الثابتة للشعب الفلسطيني.
وفي سياق متصل، نفى محمود مرداوي، القيادي في حماس، صحة التقارير التي تحدثت عن انفتاح الحركة على هدنة مؤقتة، مؤكدًا أن هذه الأنباء غير صحيحة ولا تمتّ إلى الواقع بصلة.
وشدد مرداوي على تمسك حماس بالاتفاق الذي تم التوصل إليه، وضرورة الانتقال إلى مفاوضات المرحلة الثانية وفقًا للمحددات المتفق عليها.
من جهته، أعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو عن إرسال وفد إلى الدوحة لمحاولة دفع مفاوضات تبادل الأسرى مع حركة حماس.
ويشير مراقبون إلى أن حكومة نتنياهو تحاول التهرب من تنفيذ المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار، والتي تنص على إنهاء الحرب في غزة، من خلال مبادرات غير رسمية تطرحها واشنطن بهدف تمديد المرحلة الأولى والإفراج عن أكبر عدد ممكن من الأسرى الإسرائيليين دون وقف نهائي للحرب، في محاولة لإرضاء اليمين المتطرف داخل الحكومة الإسرائيلية.
ونقلت هيئة البث الإسرائيلية عن مصادر لم تُسمِّها أن الوسطاء (مصر وقطر) ينتظرون زيارة ستيف ويتكوف، مبعوث الرئيس الأميركي دونالد ترامب، إلى المنطقة خلال الأيام المقبلة.
وبحسب المصادر، فإن ويتكوف سيحمل مقترحًا أميركيًا يقضي بالإفراج عن 10 أسرى إسرائيليين مقابل تمديد وقف إطلاق النار لعدة أشهر، دون تحديد إطار زمني دقيق.
وأضافت المصادر أن المفاوضات ستُجرى مباشرة بين الولايات المتحدة وحماس دون تدخل إسرائيل.
الجزيرة
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