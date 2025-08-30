السبت 2025-08-30 05:55 م
 

وكالة الإمارات للمساعدات الدولية تمد يدها لغزة عبر خط المياه الناقل

جانب من المساعدات
جانب من المساعدات
 
السبت، 30-08-2025 04:20 م

الوكيل الإخباري-   أعلنت دولة الإمارات العربية المتحدة انطلاق مشروع خط المياه الناقل من محطات التحلية الإماراتية في الأراضي المصرية إلى قطاع غزة، وتأتي هذه الخطوة استكمالاً للإغاثة النوعية التي تقدمها الإمارات لأهل القطاع، بهدف تأمين المياه المحلاة لعشرات آلاف الأسر التي تعاني من أزمة عطش خانقة منذ اندلاع الحرب.

اضافة اعلان


وقد افتتح هذا المشروع وفدٌ إماراتي، وحضر هذا المشروع الذي يأتي في إطار عملية "الفارس الشهم 3"، كل من لجنة إسناد العملية وممثلي مصلحة مياه وبلديات الساحل، إضافة إلى شخصيات اعتبارية ووجهاء ومسؤولين في المجتمع الفلسطيني، حيث تم الإعلان عن بدء تشغيل خط المياه الناقل الإماراتي للقطاع.


يمتد خط المياه الإماراتي الأضخم، بطول 7 كيلومترات و500 متر، بإنتاجية تصل إلى نحو 2 مليون جالون يومياً، ويخدم أكثر من مليون شخص، كما تم ربطه بخزان البراق في خان يونس بسعة 5000 م³ لتغذية مناطق واسعة إضافية بالمياه.


وبعد الافتتاح، نفذ الصحافيون ووجهاء المجتمع المدني والمخاتير جولة ميدانية، للاطلاع على خط المياه والخزانات المنتشرة في مختلف المناطق، ومتابعة عملية ضخ المياه الصالحة للشرب إلى نقاط الاستقبال والخزانات الموزعة في أنحاء القطاع.


ويأتي هذا المشروع، ضمن سلسلة من الجهود المكثفة التي تقدمها الإمارات لسكان القطاع الذين يواجهون ظروفاً خانقة، انطلاقاً من نهج الإمارات الإنساني وفي سبيل تحفيز المجتمع الدولي لمساندتهم بشتى الأشكال.

 
 
gnews

أحدث الأخبار

جامعة جدارا

أخبار محلية جامعة جدارا تطلق تعاونًا بحثيًا مع "سيدني" الأسترالية

البريد الأردني

أخبار محلية طرح طوابع تذكارية عن مواقع أردنية مدرجة ضمن التراث العالمي

وزارة المياه والري/ سلطة وادي الأردن

أخبار محلية "مياهنا" تسيطر على تغيير طفيف بنوعية المياه في السلط

"عمان لحوارات المستقبل" تعلن خارطة طريق لتعزيز حماية الأردن

أخبار محلية "عمان لحوارات المستقبل" تعلن خارطة طريق لتعزيز حماية الأردن

مسلحون مؤيدون لجماعة الحوثي في صنعاء

عربي ودولي الحوثيون: استشهاد رئيس وزراء صنعاء أحمد الرهوي

تصاعد دخان خلال غارة إسرائيلية على قطاع غزة

فلسطين 66 شهيدا في غزة منهم 10 نتيجة المجاعة

فريق صحيفة "الغد" يتوج بلقب "بطولة نقابة الصحفيين"

أخبار محلية إدراج 15 قطعة أرض في الغباوي ضمن خطة استثمارات نقابة الصحفيين المستقبلية

قوات الاحتلال تقتحم مخيم الجلزون شمال رام الله

فلسطين قوات الاحتلال تقتحم مخيم الجلزون شمال رام الله



 
 





الأكثر مشاهدة