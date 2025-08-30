وكالة الإمارات للمساعدات الدولية تمد يدها لغزة عبر خط المياه الناقل

الوكيل الإخباري- أعلنت دولة الإمارات العربية المتحدة انطلاق مشروع خط المياه الناقل من محطات التحلية الإماراتية في الأراضي المصرية إلى قطاع غزة، وتأتي هذه الخطوة استكمالاً للإغاثة النوعية التي تقدمها الإمارات لأهل القطاع، بهدف تأمين المياه المحلاة لعشرات آلاف الأسر التي تعاني من أزمة عطش خانقة منذ اندلاع الحرب.

اضافة اعلان



وقد افتتح هذا المشروع وفدٌ إماراتي، وحضر هذا المشروع الذي يأتي في إطار عملية "الفارس الشهم 3"، كل من لجنة إسناد العملية وممثلي مصلحة مياه وبلديات الساحل، إضافة إلى شخصيات اعتبارية ووجهاء ومسؤولين في المجتمع الفلسطيني، حيث تم الإعلان عن بدء تشغيل خط المياه الناقل الإماراتي للقطاع.



يمتد خط المياه الإماراتي الأضخم، بطول 7 كيلومترات و500 متر، بإنتاجية تصل إلى نحو 2 مليون جالون يومياً، ويخدم أكثر من مليون شخص، كما تم ربطه بخزان البراق في خان يونس بسعة 5000 م³ لتغذية مناطق واسعة إضافية بالمياه.



وبعد الافتتاح، نفذ الصحافيون ووجهاء المجتمع المدني والمخاتير جولة ميدانية، للاطلاع على خط المياه والخزانات المنتشرة في مختلف المناطق، ومتابعة عملية ضخ المياه الصالحة للشرب إلى نقاط الاستقبال والخزانات الموزعة في أنحاء القطاع.