وكالة الإمارات للمساعدات الدولية تمد يدها لغزة عبر خط المياه الناقل

وقد افتتح هذا المشروع وفدٌ إماراتي، وحضر هذا المشروع الذي يأتي في إطار عملية "الفارس الشهم 3"، كل من لجنة إسناد العملية وممثلي مصلحة مياه وبلديات الساحل، إضافة إلى شخصيات اعتبارية ووجهاء ومسؤولين في المجتمع الفلسطيني، حيث تم الإعلان عن بدء تشغيل خط المياه الناقل الإماراتي للقطاع.
يمتد خط المياه الإماراتي الأضخم، بطول 7 كيلومترات و500 متر، بإنتاجية تصل إلى نحو 2 مليون جالون يومياً، ويخدم أكثر من مليون شخص، كما تم ربطه بخزان البراق في خان يونس بسعة 5000 م³ لتغذية مناطق واسعة إضافية بالمياه.
وبعد الافتتاح، نفذ الصحافيون ووجهاء المجتمع المدني والمخاتير جولة ميدانية، للاطلاع على خط المياه والخزانات المنتشرة في مختلف المناطق، ومتابعة عملية ضخ المياه الصالحة للشرب إلى نقاط الاستقبال والخزانات الموزعة في أنحاء القطاع.
ويأتي هذا المشروع، ضمن سلسلة من الجهود المكثفة التي تقدمها الإمارات لسكان القطاع الذين يواجهون ظروفاً خانقة، انطلاقاً من نهج الإمارات الإنساني وفي سبيل تحفيز المجتمع الدولي لمساندتهم بشتى الأشكال.
-
أخبار متعلقة
-
الحوثيون: استشهاد رئيس وزراء صنعاء أحمد الرهوي
-
وسم "ترامب ميت" يتصدر منصات التواصل - صورة
-
مصر تستضيف اجتماعا رسميا لمجموعة العشرين الشهر المقبل
-
الجيش الأوكراني: استهداف مصفاتي نفط روسيتين خلال الليل
-
محكمة استئناف أميركية تؤكد أن جزءا من رسوم ترامب الجمركية غير قانوني
-
تعيين غينية مديرًا تنفيذيًا لصندوق الأمم المتحدة للسكان
-
توغل آليات الاحتلال الإسرائيلي في إحدى قرى ريف القنيطرة
-
روسيا: إلغاء ترخيص عمل القنصلية البولندية في كالينينغراد