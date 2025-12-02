ويتكوف وكوشنر يلتقيان مع بوتين في موسكو لمناقشة إنهاء حرب أوكرانيا

08:44 ص

الوكيل الإخباري- يلتقي المبعوث الأميركي ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر صهر الرئيس دونالد ترامب مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الثلاثاء لإجراء محادثات بشأن مسار محتمل لإنهاء أكثر الصراعات دموية في أوروبا منذ الحرب العالمية الثانية.





وقال ترامب مرارا إنه يريد إنهاء الحرب في أوكرانيا لكن جهوده لم تفلح حتى الآن في إحلال السلام، بما في ذلك القمة التي عقدها مع بوتين في ألاسكا في آب.



وأبدى مسؤولون أوكرانيون وأوروبيون مخاوفهم الأسبوع الماضي بعد تسريب مقترح سلام أميركي مؤلف من 28 نقطة رأوا أنه يرضخ لمطالب موسكو الرئيسة فيما يتعلق بحلف شمال الأطلسي وسيطرة روسيا على خُمس الأراضي الأوكرانية وفرض قيود على الجيش الأوكراني.



وقدمت القوى الأوروبية بعد ذلك اقتراحا مقابلا للسلام، ثم قالت الولايات المتحدة وأوكرانيا إنهما وضعتا "إطار عمل محدثا ومنقحا للسلام" لإنهاء الحرب خلال محادثاتهما في جنيف.



وأشار بوتين إلى أن المناقشات لا تدور حتى الآن حول مسودة اتفاق بل حول مجموعة من المقترحات التي قال الأسبوع الماضي إنها "يمكن أن تكون أساسا لاتفاقات في المستقبل".



وذكر المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف للصحفيين أن اجتماع ويتكوف مع بوتين سيكون في النصف الثاني من اليوم، لكنه رفض الخوض في الخطوط الحمراء التي وضعتها روسيا قائلا إن دبلوماسية مكبرات الصوت ليست مفيدة.



وقال مسؤول في البيت الأبيض إن كوشنر سينضم إلى ويتكوف في رحلته إلى روسيا.

