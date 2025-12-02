الثلاثاء 2025-12-02 10:20 ص

ويتكوف وكوشنر يلتقيان مع بوتين في موسكو لمناقشة إنهاء حرب أوكرانيا

الرئيس الروسي فلاديمير بوتن
الرئيس الروسي فلاديمير بوتن
الثلاثاء، 02-12-2025 08:44 ص
الوكيل الإخباري-   يلتقي المبعوث الأميركي ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر صهر الرئيس دونالد ترامب مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الثلاثاء لإجراء محادثات بشأن مسار محتمل لإنهاء أكثر الصراعات دموية في أوروبا منذ الحرب العالمية الثانية.اضافة اعلان


وقال ترامب مرارا إنه يريد إنهاء الحرب في أوكرانيا لكن جهوده لم تفلح حتى الآن في إحلال السلام، بما في ذلك القمة التي عقدها مع بوتين في ألاسكا في آب.

وأبدى مسؤولون أوكرانيون وأوروبيون مخاوفهم الأسبوع الماضي بعد تسريب مقترح سلام أميركي مؤلف من 28 نقطة رأوا أنه يرضخ لمطالب موسكو الرئيسة فيما يتعلق بحلف شمال الأطلسي وسيطرة روسيا على خُمس الأراضي الأوكرانية وفرض قيود على الجيش الأوكراني.

وقدمت القوى الأوروبية بعد ذلك اقتراحا مقابلا للسلام، ثم قالت الولايات المتحدة وأوكرانيا إنهما وضعتا "إطار عمل محدثا ومنقحا للسلام" لإنهاء الحرب خلال محادثاتهما في جنيف.

وأشار بوتين إلى أن المناقشات لا تدور حتى الآن حول مسودة اتفاق بل حول مجموعة من المقترحات التي قال الأسبوع الماضي إنها "يمكن أن تكون أساسا لاتفاقات في المستقبل".

وذكر المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف للصحفيين أن اجتماع ويتكوف مع بوتين سيكون في النصف الثاني من اليوم، لكنه رفض الخوض في الخطوط الحمراء التي وضعتها روسيا قائلا إن دبلوماسية مكبرات الصوت ليست مفيدة.

وقال مسؤول في البيت الأبيض إن كوشنر سينضم إلى ويتكوف في رحلته إلى روسيا.
 
 


gnews

أحدث الأخبار

النابلسي: ما يحدث في امانة عمان لا يصدقه عقل

أخبار محلية النابلسي: ما يحدث في امانة عمان لا يصدقه عقل

تعبيرية

أسواق ومال ارتفاع الاحتمالات بشأن خفض الفائدة الأميركية

إطلاق بطاقات التأمين الحكومي للعلاج في مركز الحسين للسرطان

أخبار محلية إطلاق بطاقات التأمين الحكومي للعلاج في مركز الحسين للسرطان

الوكيل الإخباري- أعلنت شركة توزيع الكهرباء أنها ستضطر آسفة إلى فصل التيار الكهربائي عن عدد من المناطق في محافظة الكرك (مغذي العمرو)، اليوم الثلاثاء الموافق 2/12/2025، وذلك بهدف تنفيذ أعمال صيانة على

أخبار محلية فصل الكهرباء من الـ 10 صباحا والى 4 عصرا عن مناطق في المملكة -أسماء

الشرع يهاتف بالفيديو منتخب سوريا بعد فوزه على تونس بكأس العرب 2025

عربي ودولي الشرع يهاتف بالفيديو منتخب سوريا بعد فوزه على تونس بكأس العرب 2025

إصابة إسرائيليين بجروح طفيفة في عملية طعن

فلسطين إصابة إسرائيليين بجروح طفيفة في عملية طعن

مبنى مجلس النواب

شؤون برلمانية لجان نيابية تواصل اجتماعاتها الثلاثاء

تعبيرية

اقتصاد محلي تعرف على أسعار الخضار والفواكه في السوق المركزي اليوم



 
 





الأكثر مشاهدة