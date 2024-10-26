124 قتيلاً بهجوم للدعم السريع بالسودان

فقد كشف سكان محليون أن ضحايا بلدة السريحة في شمال ولاية الجزيرة ارتفع إلى 124 قتيلا برصاص قوات الدعم السريع، وفق ما نقلت صحيفة "المشهد" السودانية على موقعها الإلكتروني اليوم.
وكانت قوة من الدعم السريع اقتحمت منذ فجر أمس الجمعة قرية السريحة التابعة لمحلية الكاملين شمال ولاية الجزيرة ونصبت أسلحتها ومدافعها في المباني العالية، وبدأت في إطلاق النار صوب المواطنين العزل، وفق موقع "سودان تربيون" الإخباري.
كذلك أشار إلى أن نحو 50 شخصًا على الأقل سقطوا قتلى، بينما بلغ عدد الجرحى أكثر من 200 وسط انعدام تام للرعاية الصحية.
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