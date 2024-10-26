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124 قتيلاً بهجوم للدعم السريع بالسودان

قوات الدعم السريع
قوات الدعم السريع
السبت، 26-10-2024 03:02 م
الوكيل الإخباري-   قتل 124 شخصا في وسط السودان جراء هجوم شنته قوات الدعم السريع التي حاصرت عددا من القرى في ولاية الجزيرة، على ما أفاد تقرير سوداني، اليوم السبت، وذلك في أحدث موجة عنف بولاية الجزيرة وسط السودان.اضافة اعلان


فقد كشف سكان محليون أن ضحايا بلدة السريحة في شمال ولاية الجزيرة ارتفع إلى 124 قتيلا برصاص قوات الدعم السريع، وفق ما نقلت صحيفة "المشهد" السودانية على موقعها الإلكتروني اليوم.

وكانت قوة من الدعم السريع اقتحمت منذ فجر أمس الجمعة قرية السريحة التابعة لمحلية الكاملين شمال ولاية الجزيرة ونصبت أسلحتها ومدافعها في المباني العالية، وبدأت في إطلاق النار صوب المواطنين العزل، وفق موقع "سودان تربيون" الإخباري.

كذلك أشار إلى أن نحو 50 شخصًا على الأقل سقطوا قتلى، بينما بلغ عدد الجرحى أكثر من 200 وسط انعدام تام للرعاية الصحية.

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