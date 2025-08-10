15 مدينة عراقية تحتل صدارة أعلى حرارة في العالم

الوكيل الإخباري- حقق العراق رقما قياسيا مقلقا، بعد أن هيمنت مدنه على قائمة أعلى 15 درجة حرارة مسجلة بالعالم (خلال 24 ساعة) في تاريخ 8 أغسطس 2025.

ونشرت محطة "بلاسيرفيل" الأمريكية المختصة برصد أحوال الطقس أول أمس 8 أغسطس، جدولا من 15 منطقة (جميعها مدن عراقية) سجلت أعلى درجات بالحرارة في العالم (خلال آخر 24 ساعة).



وتصدرت البصرة منطقة المطار بـ52 درجة مئوية، تليها الناصرية، والبصرة ، والسماوة، والعمارة، ثم الرفاعي في الناصرية، ثم مطار النجف، ثم كربلاء، ثم علي الغربي، ثم مطار بغداد، تليها هيت في الأنبار، ثم الحي في الكوت، تليها بدرة، ثم الديوانية، ثم عين التمر في كربلاء وبدرجة حرارة بلغت 48.8 مئوية.