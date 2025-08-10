15 مدينة عراقية تحتل صدارة أعلى حرارة في العالم

وتصدرت البصرة منطقة المطار بـ52 درجة مئوية، تليها الناصرية، والبصرة ، والسماوة، والعمارة، ثم الرفاعي في الناصرية، ثم مطار النجف، ثم كربلاء، ثم علي الغربي، ثم مطار بغداد، تليها هيت في الأنبار، ثم الحي في الكوت، تليها بدرة، ثم الديوانية، ثم عين التمر في كربلاء وبدرجة حرارة بلغت 48.8 مئوية.
