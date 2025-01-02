"FBI": لا يوجد حتى الآن أي صلة بين الهجمات الإرهابية في نيو أورليانز ولاس فيغاس

الوكيل الإخباري- استبعد مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي كريستوفر راي وجود أي صلة بين الهجمات الإرهابية في نيو أورلينز ولاس فيغاس في الوقت الحالي، مشيرا إلى أن التحقيق لا يزال في مرحلة مبكرة.



وقال راي في مؤتمر صحفي اليوم الخميس: "في الوقت الحالي، لا توجد أي علاقة محددة بين الهجوم الإرهابي في نيو أورلينز والهجوم الإرهابي في لاس فيغاس"، مشيرا إلى أن "التحقيق لا يزال في مرحلة مبكرة".

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وكانت شبكة "nbc news" الأمريكية قد أفادت يوم أمس الأربعاء بأن شخصا قتل و7 آخرين أصيبوا في انفجار شاحنة من طراز "تسلا سايبرترك" أمام المدخل الرئيسي لفندق ترامب في لاس فيغاس.



من جانبها أشارت شبكة "ABC" الأمريكية نقلا عن مسؤول، إلى أن السلطات تتعامل مع انفجار شاحنة "سايبرترك" على أنه محتمل أن يكون عملا إرهابيا.



وذكر مسؤول مطلع على التحقيق لشبكة "ABC News" أن الشاحنة كانت تنقل على متنها حمولة من قذائف الهاون على شكل ألعاب نارية.



وأكد أنه حتى يتم تحديد الدافع، تتعامل الشرطة مع الانفجار باعتباره عملا إرهابيا محتملا ويجري جمع الأدلة والتحقيق في الحادث.



وكشفت قناة "KTNV-TV" الأمريكية اليوم الخميس أن المشتبه به في انفجار لاس فيغاس بالقرب من برج ترامب هو جندي سابق في الجيش الأمريكي يدعى ماثيو ليفيلسبرغر.