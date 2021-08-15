الأحد 15-08-2021
الوكيل الاخباري

روسيا: سنعمل مع الحكومة الانتقالية في أفغانستان

وسائل إعلام أفغانية: الرئيس غني وصل إلى سلطنة عُمان

السفارة الأمريكية في كابول تطالب رعاياها بعدم مغادرة أماكنهم

ألمانيا ترسل طائرة عسكرية لإجلاء رعاياها من كابول

اجراءات هامة للاستفادة من تعرفة الكهرباء الجديدة

الحكومة تحذر من العودة الى الاغلاقات

شاهد.. خبيرة مكياج عراقية تتحول لدلال عبد العزيز وسمير غانم

الإمارات العربية الوجهة الأولى للطلبة الهنود

اليابان تحذر من استمرار هطول الأمطار الغزيرة في البلاد

سوريا.. لجنة التفاوض في درعا تعلن تشكيل مركز تنسيقي للتفاوض وإيجاد حل سلمي

الأحد، 15-08-2021 08:58 م

أسباب فشل شبكة آبل الاجتماعية Ping

1034516576_0_0_4792_2587_1000x541_80_0_0_0a220c51d125754dfc633eec8cee37b6


الوكيل الإخباري - يستخدم ملايين الأشخاص الشبكات الاجتماعية بشكل يومي ولا شك أنها تشكل جزء رئيسي من شبكة الإنترنت حاليًا وقد امتلكت شركة آبل شبكتها الاجتماعية الخاصة في وقت من الأوقات، وتحديدًا قبل عشر سنوات من الآن.

اضافة اعلان


وأتت شبكة آبل الاجتماعية باسم Ping وكانت تنافس فيسبوك، تويتر وكذلك ماي سبيس بشكل مباشر الا أن هذه الشبكة لم تحقق النجاح الكافي، كما أنها لم تكن تحظى باهتمام آبل نفسها.


وقد تم تقديم هذه الشبكة على يد ستيف جوبز نفسه. وبالرغم من أنها كانت عبارة عن موقع إلكتروني إلا أن الوصول إليها كان حصريًا من خلال برنامج iTunes

 

كانت شبكة آبل الاجتماعية تقدم تجربة استخدام متكاملة. ولا شك أنها كانت قادرة على منافسة تويتر وفيسبوك، خصوصًا أن الشبكة كانت تضم نفس عدد مستخدمي آيتونز عمومًا، وهم 160 مليون مستخدم.


إلا أن هذا لم يعني أن جميع مستخدمي آيتونز يستخدمون تلك الشبكة الاجتماعية بالضرورة ومن ناحية أخرى فقد حصرت آبل شبكتها داخل التطبيق، وهو ما جعل الوصول إليها يتطلب تنزيل البرنامج وتنصيبه.


ولم يكن المستخدمين مهتمين كثيرًا بهذه الشبكة، وكذلك هو الحال بالنسبة لإداريي الشركة أنفسهم، ومن بينهم تيم كوك والذي كان يرى أن الاستثمار في هذه الشبكة هو استثمار خاسر.

 

وأدت كل هذه العوامل للإعلان عن إيقاف الشبكة نهائيًا ومنع تسجيل أعضاء جدد في 30 سبتمبر من عام 2012.

 

المصدر - البوابة العربية للأخبار التقنية 

 

 




 

 


 

إقرأ ايضا
900x450_uploads,2021,08,14,9d03f8bc84

خرافات حول بطاريات الهواتف الذكية.. لا تصدقها

ما-هي-تقنية-CGI

استخدام إنفيديا لتقنية CGI

عرض شاشة هاتف الأندرويد على الكمبيوتر والتحكم فيه مع تطبيق Wondershare (3)

طريقة عرض شاشة هواتف سامسونج في ويندوز 10

android-device-identifiers-featured

عرض التطبيقات جنبًا إلى جنب في أندرويد

آبل

آبل مطالبة بدفع 300 مليون دولار بعد انتهاك براءة اختراع

Find-My-Device

معلومات هامة حول شبكة التتبع الجماعي من جوجل

أخبار متعلقة
تحميل-صفحات-الإنترنت-كملف-PDF-عبر-آيفون

حفظ الصفحة عبر أخذ لقطة شاشة كاملة في آيفون عبر PDF

1046621026_0_210_3089_1880_1000x541_80_0_0_221a41ec8beaef9cbecc354f0593d827

فيسبوك أوقفت مشروعًا بشأن خوارزمية إنستغرام

amazonun-yeni-hedefi-turk-ev-tekstili

أمازون تجذب المعلنين من فيسبوك

spotify1-1200x675

تتبع تطبيق سبوتيفاي للبيانات

7677777777777777799999999999999999

فيسبوك يبسط صفحة الإعدادات على الهاتف المحمول

siri-commands

أوامر سيري في iOS 15 التي تعمل دون اتصال بالإنترنت