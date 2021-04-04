الأحد 04-04-2021
الوكيل الاخباري
alwakeel

مؤتمر صحفي للوقوف على مستجدات أحداث أمس

نقيب المطاعم يكشف لـ الوكيل تفاصيل عمل التكاسي والسرافيس ليلاً

تركيا تصدر بيانا بشأن آخر المستجدات في الأردن

الضمان : صرف رواتب للمصابين بكورونا ضمن حالات محددة

هيئة النقل لـ الوكيل :آلية الحصول على تصاريح التكاسي والسرافيس خلال الحظر الليلي

قبرص تؤكد دعمها لأمن واستقرار الاردن

كريشان : الأردن لم يشهد يوماً تصفية لمعارضة

العودات : نظامنا الهاشمي عصي على التآمر والفتن

فاتورة مياه فلكية لمنزل في عمان _ صورة

الفايز : الملك خط أحمر

عاجل

مؤتمر صحفي للوقوف على مستجدات أحداث أمس

الأحد، 04-04-2021 02:03 م

'الإحباط الرقمي' بسبب مواقع التواصل خطِر.. ما هو؟

teen-girl-looking-at-phone-195821-original-1617361364


الوكيل الاخباري - تعتبر مواقع التواصل الاجتماعي عنصراً أساسياً من عناصر حياتنا الحديثة. لكن يبدو أنها تنطوي على الكثير من السيئات، ومنها أن تدفع الكثير من الأشخاص الى العزلة والمعاناة مما يُسمّى "الإحباط الرقمي".

اضافة اعلان

فمن الملاحظ أن اللقاءات الاجتماعية أصبحت في عصر مواقع التواصل قليلة. والسبب أننا نقدّم التهاني وواجب العزاء عبرها مع الاستغناء تدريجاً عن الزيارات المباشرة.


كذلك أصبحت هذه المواقع سوقاً حقيقية للظهور المثالي، بحيث يحرص كل شخص ينشر الصور على الظهور بأحسن حال. وهذا ما يدفع أشخاصاً آخرين إلى مقارنة أنفسهم به على مستوى الشكل كما على صعيد عدد علامات الإعجاب أو المشاهَدات التي يحققها. ومن الممكن أن يسبّب هذا لدى البعض نوعاً من الإحباط وعدم الرضى وربما تراجعاً في الثقة بالنفس.


وللحؤول دون ذلك، من المهم الحرص على لقاء الأقارب والأصدقاء بين الحين والآخر وإن لوقت قصير. كذلك من الضروري ممارسة بعض النشاطات الاجتماعية مثل التحادث والقيام بجولة تسوّق والمشاركة في المناسبات العائلية وغير ذلك. فهذا يمنع الشعور بـ"الإحباط الرقمي".

 

لها

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
hands-free-cell-use-and-safety-concerns

خبير يحذر من استخدام الهواتف الذكية في أماكن معينة

Ex9wOhWVoAAGidG

وداعا للمتطفلين.. بشرى من غوغل لأصحاب هواتف أندرويد

ed4b470f4a

تويتر يطرح تقنية تضفي المزيد من 'المتعة' إلى منشوراتك

1048538488_0_0_2048_2009_309x303_80_0_0_e4c6f5b50b2feac66f62152df0bb6c28

بـ 'شريحة تحت الجلد'.. ادفع ثمن مشترياتك وافتح الأبواب والكمبيوتر.. فيديو

2020-12-07T235543Z_683210368_RC2NIK93BLWM_RTRMADP_3_PEOPLE-TWITTER

'تويتر' تغلق تطبيق البث المباشر 'بيريسكوب'

whatsapp-logo-is-seen-trough-a-magnifying-glass-on-an-news-photo-1028930508-1541625091 (1)

يجب أن يعرفها الجميع .. 10 ميزات مخفية في تطبيق واتسآب

أخبار متعلقة
49F4FD04-C53C-4FCB-B5BC3B9079410C90_source

مرض خطير وراء الادمان على استخدام الهاتف!