امازون تطلب المساعدة من منصات التواصل الاجتماعي

الوكيل الإخباري - تناشد شركة أمازون شركات التواصل الاجتماعي للمساعدة في الحد من انتشار المراجعات المزيفة عبر موقعها.

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وقالت أمازون في تدوينة: إن الجهات الفاعلة تتجه بشكل متزايد إلى منصات التواصل الاجتماعي الخارجية لشراء وبيع مراجعات المنتجات المزيفة، مما جعل الأمر أكثر صعوبة بالنسبة للشركة لوضع حد لهذه المشكلة.



وأضافت : يستخدم البعض خدمات التواصل الاجتماعي بمفردهم، وفي حالات أخرى، يقومون بتوظيف مزود خدمة تابع لجهة خارجية لتنفيذ هذا النشاط نيابة عنهم، وتحاول الجهات الفاعلة إجراء ذلك خارج أمازون لتقليل قدرتنا على اكتشاف النشاط والعلاقة بين الحسابات المتعددة التي ترتكب هذه الإساءة أو تستفيد منها.

وألقت أمازون باللوم على شركات التواصل الاجتماعي لكونها بطيئة للغاية في التصرف عندما تحدد نشاط مراجعة مزيف عبر منصاتها، بينما أشارت إلى حدوث بعض التحسن في أوقات الاستجابة.





وقالت أمازون إنها أبلغت في الأشهر الثلاثة الأولى من العام الماضي عن أكثر من 300 مجموعة لشركات التواصل الاجتماعي، التي استغرقت 45 يومًا في المتوسط لإغلاقها.



وعلى النقيض من ذلك، خلال نفس الفترة الزمنية من هذا العام، أبلغت أمازون عن أكثر من 1000 مجموعة لشركات التواصل الاجتماعي، التي استغرقت وقتًا متوسطًا يبلغ خمسة أيام لإزالة المجموعات.



وقالت : نقدر أن بعض شركات التواصل الاجتماعي أصبحت أسرع في الاستجابة. ولكن لمعالجة هذه المشكلة على نطاق واسع، فمن الضروري لشركات التواصل الاجتماعي الاستثمار بشكل كافٍ في الضوابط الاستباقية للكشف عن المراجعات المزيفة قبل إبلاغهم بالمشكلة.



وبينما لم تذكر أمازون أي منصات تواصل اجتماعي بالاسم، فمن المحتمل أنها كانت تشير إلى وجود مجموعات مراجعة وهمية عبر فيسبوك.

المصدر - البوابة العربية للأخبار التقنية

