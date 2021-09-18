جوجل تجلب ميزة إبطال الأذونات تلقائيًا لمليارات الهواتف القديمة

الوكيل الإخباري - أعلنت شركة جوجل أنها تجلب ميزة أذونات الإلغاء التلقائي الخاصة بنظام أندرويد 11 إلى جميع الأجهزة التي تعمل بنظام أندرويد 6 والإصدارات الأحدث.





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وكانت الشركة قد قدمت مع أندرويد 11 أذونات الإلغاء التلقائي التي منعت التطبيقات غير المستخدمة من الوصول إلى الأذونات الحساسة التي يمنحها المستخدم.





وبينما تظل ميزة الخصوصية هذه حاليًا حصرية لأجهزة أندرويد 11 والإصدارات الأحدث. ولكن تصل قريبًا إلى الإصدارات الأقدم من أندرويد – وصولاً إلى أندرويد 6.



ويبدأ طرح الميزة عبر الأجهزة التي تم تثبيت خدمات جوجل بلاي عليها في وقت لاحق من هذا العام.



وتقول الشركة إنه يجري تمكين الميزة افتراضيًا للتطبيقات التي تستهدف أندرويد 11 (مستوى API 30) أو أعلى.



وبالنسبة للتطبيقات التي تستهدف مستويات واجهة برمجة التطبيقات من 23 إلى 29، يتعين على المستخدمين تمكينها يدويًا من الإعدادات.



وتعمل ميزة إعادة تعيين الإذن تلقائيًا على إبطال الأذونات الحساسة الممنوحة للتطبيقات التي لم يصل إليها المستخدم منذ بضعة أشهر.

على سبيل المثال ، إذا سمحت لأحد التطبيقات بالوصول إلى موقعك ولسبب ما لم تفتح هذا التطبيق لفترة طويلة، فإن الميزة تلغي تلقائيًا إذن الموقع لهذا التطبيق، ويتعين على التطبيق طلب إذن الموقع مرة أخرى عند فتحه.

ولن يتم تطبيق ميزة إعادة الضبط التلقائي للإذن على تطبيقات مسؤول الجهاز، وبالمثل، لن يتم أيضًا إبطال الأذونات التي تم تحديدها من خلال سياسة المؤسسة.





المصدر - البوابة العربية للأخبار التقنية