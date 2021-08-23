فيسبوك متهمة بالاحتكار منذ 2011

الوكيل الإخباري - رفعت لجنة التجارة الفيدرالية شكوى معدلة ضد الاحتكار ضد شركة فيسبوك زاعمة أنها انتهكت قوانين مكافحة الاحتكار الفيدرالية من خلال استحواذها على واتساب وإنستغرام.

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وتعتبر الشكوى الجديدة بمثابة نسخة أكثر تفصيلاً من تهمة رفضتها المحكمة في شهر يونيو لعدم كفاية الأدلة.



وتزعم الشكوى أن الشركة تمتلك منذ عام 2011 حصة مهيمنة من السوق ذات الصلة لخدمات الشبكات الاجتماعية الشخصية في الولايات المتحدة، مستشهدة بالوقت الذي يقضيه المستخدم ومقاييس المستخدم النشط على النطاق اليومي والشهري.

وتوفر هذه المقاييس بشكل فردي وجماعي دليلًا مهمًا على قوة احتكار الشركة الدائم لخدمات الشبكات الاجتماعية.



وأمام الشركة حتى 4 أكتوبر لإصدار رد قانوني على الشكوى. ووصف حساب فيسبوك عبر منصة تويتر شكوى FTC الأخيرة بأنها بلا أساس، حيث كتب: لم يكن هناك ادعاء صالح بأن فيسبوك كانت محتكرة – وهذا لم يتغير.

وقدمت لجنة التجارة الفيدرالية الشكوى لأول مرة في شهر ديسمبر 2020، وتزعم أن استحواذ فيسبوك على الشبكات المتنافسة منحها سلطة احتكار خدمات الشبكات الاجتماعية في الولايات المتحدة.





ولكن المحكمة رفضت في شهر يونيو الشكوى، ووجدت أن اللجنة فشلت في تقديم أدلة كافية على أن فيسبوك كانت تحتكر السلطة في الشبكات الاجتماعية ومع ذلك، منحت المحكمة اللجنة فرصة لتقديم شكوى معدلة تناولت المخاوف.

وفي شهر يوليو، دعت الشركة لينا خان إلى تنحية نفسها من الدعوى القضائية التي رفعتها الوكالة ضدها على أساس معرفتها القانونية.



وقالت الشركة في ذلك الوقت: طوال مسيرتها المهنية بأكملها، خلصت الرئيسة خان باستمرار وبشكل علني إلى أن فيسبوك مذنبة بانتهاك قوانين مكافحة الاحتكار.



تحتوي الشكوى الجديدة على تعريف أكثر صرامة للشبكات الاجتماعية الشخصية والسوق الذي تحتكره الشركة.



المصدر - البوابة العربية للأخبار التقنية





