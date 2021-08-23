الإثنين 23-08-2021
الوكيل الاخباري

التعليم العالي والتربية تطلقان الدبلوم المهني لإعداد وتأهيل المعلمين

ورشة عن دور الإعلام في إزالة الوصمة لمرضى الإيدز

مصر تعلن رصد أول حالة لمتحور دلتا في البلاد وتكشف تفاصيل هامة

مستوطنون ينصبون منزلين متنقلين غرب سلفيت

الصحة توضح حول إعطاء الجرعة المعززة الثالثة في الاردن

الحكومة تكشف عن اجراءات بداية الشهر القادم

إقرار مشروع قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب

5 وفيات و1366 إصابة جديدة بكورونا في فلسطين

الخلايلة: الحياة لا تستقيم للإنسان والمطلوب عدم الاستسلام

موعد صرف رواتب الموظفين

الإثنين، 23-08-2021 01:29 م

فيسبوك متهمة بالاحتكار منذ 2011

شعار-فيسبوك


الوكيل الإخباري - رفعت لجنة التجارة الفيدرالية شكوى معدلة ضد الاحتكار ضد شركة فيسبوك زاعمة أنها انتهكت قوانين مكافحة الاحتكار الفيدرالية من خلال استحواذها على واتساب وإنستغرام.

اضافة اعلان

 

وتعتبر الشكوى الجديدة بمثابة نسخة أكثر تفصيلاً من تهمة رفضتها المحكمة في شهر يونيو لعدم كفاية الأدلة.


وتزعم الشكوى أن الشركة تمتلك منذ عام 2011 حصة مهيمنة من السوق ذات الصلة لخدمات الشبكات الاجتماعية الشخصية في الولايات المتحدة، مستشهدة بالوقت الذي يقضيه المستخدم ومقاييس المستخدم النشط على النطاق اليومي والشهري.

 

وتوفر هذه المقاييس بشكل فردي وجماعي دليلًا مهمًا على قوة احتكار الشركة الدائم لخدمات الشبكات الاجتماعية.


وأمام الشركة حتى 4 أكتوبر لإصدار رد قانوني على الشكوى. ووصف حساب فيسبوك عبر منصة تويتر شكوى FTC الأخيرة بأنها بلا أساس، حيث كتب: لم يكن هناك ادعاء صالح بأن فيسبوك كانت محتكرة – وهذا لم يتغير.

 

وقدمت لجنة التجارة الفيدرالية الشكوى لأول مرة في شهر ديسمبر 2020، وتزعم أن استحواذ فيسبوك على الشبكات المتنافسة منحها سلطة احتكار خدمات الشبكات الاجتماعية في الولايات المتحدة.

ولكن المحكمة رفضت في شهر يونيو الشكوى، ووجدت أن اللجنة فشلت في تقديم أدلة كافية على أن فيسبوك كانت تحتكر السلطة في الشبكات الاجتماعية ومع ذلك، منحت المحكمة اللجنة فرصة لتقديم شكوى معدلة تناولت المخاوف.

 

وفي شهر يوليو، دعت الشركة لينا خان إلى تنحية نفسها من الدعوى القضائية التي رفعتها الوكالة ضدها على أساس معرفتها القانونية.


وقالت الشركة في ذلك الوقت: طوال مسيرتها المهنية بأكملها، خلصت الرئيسة خان باستمرار وبشكل علني إلى أن فيسبوك مذنبة بانتهاك قوانين مكافحة الاحتكار.


تحتوي الشكوى الجديدة على تعريف أكثر صرامة للشبكات الاجتماعية الشخصية والسوق الذي تحتكره الشركة.

 


المصدر - البوابة العربية للأخبار التقنية 



 




 

 


 

إقرأ ايضا
201704180523102310

5نصائح لمنع طفلك من القيام بعملية الشراء الاكتروني

a5d9ed00cc0c6c31799a9c6fde52ff6c

أسابيع معدودة عن اطلاق آيفون 14 ..أهم التسريبات والتوقعات

62-203812-7-google-chrome-85-browser_700x400

استعادة صفحات جوجل كروم المغلقة في الحواسيب

تحديث-خدمات-قوقل-بلاي-وكيفية-تثبيت-أحدث-إصدار-من-خدمات

التفاصيل الكاملة حول متجر جوجل بلاي

zoom_reuters_1586494270376

مشكلات تضرب زووم .. والتطبيق يرد

saas-istock-1203544876-putilich

نموذج SaaS لتوزيع البرمجيات

أخبار متعلقة
8b73f677-afe3-48f5-8b16-7ba292cb3d08_16x9_1200x676

ميزة جديدة من فيسبوك

201810100518277VQ

بيانات الرجال تساوي أموالا أكثر من بيانات النساء ..5 تطبيقات لتجميع بيانات المستخدمين

download

فيسبوك يحث الأفغان المعرضين للخطر على حماية حساباتهم من طالبان

1909755221617992485

مكافأة مالية ضخمة من فيسبوك يحصل عليها الشاب مؤمل أحمد شكير!

7629696921612902187

إجراءات صارمة من فيسبوك ضد مروجي الشائعات بشأن لقاحات كورونا

b10c07a4-ce03-4960-88df-5034f23d325f

فيسبوك تلغي ميزة لحماية مستخدميها في أفغانستان