قريبا.. متجر Google Play يعرض ترتيب التطبيقات الشائعة وغير الشائعة

الوكيل الإخباري _ اعلنت شركة جوجل العملاقة للبحث على الإنترنت عن بدءها في العمل لإظهار مقدار الشهرة الذى تتمتع بها التطبيقات المدرجة في متجر Play وفقًا لتقرير صادر عن Phonearena .

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حيث بدأت الشركة في الإشارة إلى ذلك عبر رمز جديد لسهم يتحرك لأعلى أو يتحرك لأسفل للإشارة إلى ما إذا كانت شهرة التطبيق تتجه لأعلى أو لأسفل.



كما يمكن رؤية هذه الاتجاهات في قسم "أهم المخططات" في متجر Play .

وعلى الرغم من ذلك الا ان هناك امرين بدون إجابة حول سلوك التطبيقات، الأول هو عدد العلامات التي تحركها التطبيق إما لأعلى أو لأسفل في المخططات وثانيًا الإطار الزمني منذ أن بدأ التطبيق في الاتجاه لأعلى أو لأسفل.



واشار تقرير صادر عن Sensor Tower الى أن عام 2020 كان عامًا قياسيًا لكل من الألعاب المحمولة والتطبيقات غير المتعلقة بالألعاب، وإنفاق المستهلكين على متجر Google Play حيث بلغ الإنفاق العالمي 38.6 مليار دولار، وبالمقارنة، بلغ الإنفاق في عام 2019 على متجر Google Play 29.7 مليار دولار.



بينما زاد إنفاق المستهلكين على متجر Google Play بنسبة 30% على أساس سنوي، وتحولت الفئة الأعلى ربحًا إلى فئة اجتماعية، حيث قفزت بنسبة 71.4% على أساس سنوي إلى 1.2 مليار دولار العام الماضي من 700 مليون دولار في عام 2019.

المصدر : اليوم السابع



