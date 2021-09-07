كاليفورنيا قد تجبر أمازون على تحسين ظروف العمل

الوكيل الإخباري - تستعد كاليفورنيا لتمرير مشروع قانون جديد يتعارض مع خوارزميات قياس الإنتاجية المستخدمة في مستودعات شركة أمازون.

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ومن المقرر طرح مشروع القانون الذي يتمحور حول قضايا عمالة المستودعات للتصويت عليه في مجلس الشيوخ هذا الأسبوع.



وفي حال أصبح قانونًا، فقد يتطلب التشريع من أمازون وشركات المستودعات الأخرى إجراء تغييرات كبيرة.

ويجبر مشروع قانون AB-701، الذي أقره مجلس الولاية في شهر مايو، مشغلي المستودعات على الشفافية بشأن أنظمة الحصص الآلية ويمنع أي أنظمة من شأنها أن تعرض صحة العمال وسلامتهم للخطر.



وجاء في ملخص التشريع المقترح أن مشروع القانون ينص على عدم مطالبة الموظف بالوفاء بحصة تمنع الامتثال لفترات الوجبة أو الراحة أو استخدام مرافق الحمامات أو قوانين الصحة والسلامة المهنية.



ويسعى مشروع القانون أيضًا إلى منع أصحاب العمل من معاقبة الموظفين الذين لا يستوفون الحصص التي لا تسمح لهم بأخذ فترات راحة أو الامتثال لقواعد الصحة والسلامة.



وإذا لم يتمكن العمال من تحقيق توقعات إنتاجية أمازون بشكل واقعي، فقد تضطر الشركة إلى خفض الحصص في الولاية.

وتحدث العديد من عمال عملاقة التجارة الإلكترونية عن التنازل عن فترات الراحة أو تقليلها إلى أدنى حد لضمان وفائهم بالحصص.



ووفقًا للتقارير، أدت توقعات الشركة إلى قيام العديد من سائقي التوصيل بالتبول في الزجاجات وأكواب القهوة بدلاً من قضاء بعض الوقت في استخدام دورة المياه.



وتبادل عمال المستودعات شكاوى مماثلة. وتراقب الشركة عن كثب إنتاجية العمال، بما في ذلك المدة التي يقضيها كل موظف بعيدًا عن محطاته.



وفي العام الماضي، ظهر أن أمازون تتوقع من العمال مسح 400 عنصر في الساعة في مراكز التنفيذ التي تستخدم الروبوتات.

المصدر - البوابة العربية للأخبار التقنية