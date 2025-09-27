للتصدي للمكالمات المزعجة من أرقام غير معروفة.. ميزة طال انتظارها من آبل

كيفية التفعيل:
التوجه إلى: الإعدادات > التطبيقات > الهاتف > فحص المتصلين غير المعروفين.
3 خيارات متاحة: كتم الصوت، إرسال للبريد الصوتي، أو طلب سبب الاتصال (لتفعيل الفحص).
المتوفر على: أجهزة iPhone 11 وما بعدها.
الميزة تعمل فقط مع الأرقام غير المحفوظة، ولا تتطلب تقنيات إضافية، وتمنح المستخدم تحكمًا فوريًا وسريعًا في الرد على المكالمات غير المرغوب فيها.
