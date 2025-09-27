للتصدي للمكالمات المزعجة من أرقام غير معروفة.. ميزة طال انتظارها من آبل

الوكيل الإخباري- أضافت آبل في تحديث iOS 26 ميزة "Call Screening" التي تسمح بفحص المكالمات من أرقام غير معروفة عبر مساعد رقمي يرد على المتصل، ثم يعرض ملخصًا مكتوبًا لما قاله، ليقرر المستخدم ما إذا كان سيرد أم لا.

كيفية التفعيل:

التوجه إلى: الإعدادات > التطبيقات > الهاتف > فحص المتصلين غير المعروفين.

3 خيارات متاحة: كتم الصوت، إرسال للبريد الصوتي، أو طلب سبب الاتصال (لتفعيل الفحص).

المتوفر على: أجهزة iPhone 11 وما بعدها.



الميزة تعمل فقط مع الأرقام غير المحفوظة، ولا تتطلب تقنيات إضافية، وتمنح المستخدم تحكمًا فوريًا وسريعًا في الرد على المكالمات غير المرغوب فيها.