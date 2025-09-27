السبت 2025-09-27 04:09 م
 

للتصدي للمكالمات المزعجة من أرقام غير معروفة.. ميزة طال انتظارها من آبل

للل
تعبيرية
 
السبت، 27-09-2025 02:59 م

الوكيل الإخباري-   أضافت آبل في تحديث iOS 26 ميزة "Call Screening" التي تسمح بفحص المكالمات من أرقام غير معروفة عبر مساعد رقمي يرد على المتصل، ثم يعرض ملخصًا مكتوبًا لما قاله، ليقرر المستخدم ما إذا كان سيرد أم لا.

اضافة اعلان


كيفية التفعيل:
التوجه إلى: الإعدادات > التطبيقات > الهاتف > فحص المتصلين غير المعروفين.
3 خيارات متاحة: كتم الصوت، إرسال للبريد الصوتي، أو طلب سبب الاتصال (لتفعيل الفحص).
المتوفر على: أجهزة iPhone 11 وما بعدها.


الميزة تعمل فقط مع الأرقام غير المحفوظة، ولا تتطلب تقنيات إضافية، وتمنح المستخدم تحكمًا فوريًا وسريعًا في الرد على المكالمات غير المرغوب فيها.

 

لبنان 24 

 
 
gnews

أحدث الأخبار

وزير الاتصال الحكومي، الناطق الرسمي باسم الحكومة محمد المومني

أخبار محلية المومني: البدء بالأعمال التنفيذية للناقل الوطني أواخر 2025 وبداية 2026

طفل شهيد بغارات إسرائيلية

فلسطين حصيلة شهداء العدوان الإسرائيلي على غزة تقترب من 66 ألفا

لل

فيديو منوع أداة عملية لتنصيع مكعبات الثلج بطريقة مضاعفة

بر

فيديو منوع متداول: طريقة لعمل المعكرونة بالصلصة الحمراء بكل سهولة

وزارة التعليم العالي

أخبار محلية نتائج القبول الموحد في كليتي نسيبة المازنية ورفيدة الأسلمية اليوم

ررر

فيديو منوع رسالة لا تود أن تفتحها من جمالها

تعبيرية

أخبار محلية الحكومة توافق على أسس منح المستثمرين الجنسية الأردنية

بلا

المرأة والجمال نصائح مكياج لعيون صغيرة تبرز جمالها وتكبرها



 
 





الأكثر مشاهدة